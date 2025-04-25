https://ria.ru/20250425/nabiullina-2013468916.html
Укрепление рубля помогает замедлению инфляции, заявил ЦБ
Укрепление рубля помогает замедлению инфляции, заявил ЦБ - РИА Новости, 25.04.2025
Укрепление рубля помогает замедлению инфляции, заявил ЦБ
Укрепление рубля не противоречит, а способствует замедлению инфляции, если оно окажется устойчивым, то приблизит снижение ключевой ставки, заявила глава Банка... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:58:00+03:00
2025-04-25T16:58:00+03:00
2025-04-25T16:58:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Укрепление рубля не противоречит, а способствует замедлению инфляции, если оно окажется устойчивым, то приблизит снижение ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Укрепление рубля не противоречит, а способствует замедлению инфляции, если оно окажется устойчивым, то приблизит снижение ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции. Если укрепление курса будет устойчивым, то это будет означать, что создается пространство для более раннего снижения ключевой ставки, добавила глава ЦБ.
https://ria.ru/20250425/tsb-2013468416.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Укрепление рубля помогает замедлению инфляции, заявил ЦБ
Набиуллина: укрепление рубля помогает замедлению инфляции