https://ria.ru/20250425/nabiullina-2013322718.html
Набиуллина проводит пресс-конференцию по ключевой ставке. Прямая трансляция
Набиуллина проводит пресс-конференцию по ключевой ставке. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.04.2025
Набиуллина проводит пресс-конференцию по ключевой ставке. Прямая трансляция
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по ключевой ставке. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:02:00+03:00
2025-04-25T15:02:00+03:00
2025-04-25T15:02:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по ключевой ставке.
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке
Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
96
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экономика, эльвира набиуллина, видео
Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина проводит пресс-конференцию по ключевой ставке. Прямая трансляция
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по ключевой ставке.
2025-04-25T15:02
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PT67M32S
Набиуллина проводит пресс-конференцию по ключевой ставке. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по ключевой ставке.