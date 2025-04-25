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Мюзикл "Последняя сказка" посмотрели уже 300 тысяч зрителей

Мюзикл "Последняя сказка" посмотрели уже 300 тысяч зрителей - РИА Новости, 25.04.2025

Мюзикл "Последняя сказка" посмотрели уже 300 тысяч зрителей

Мюзикл "Последняя сказка" (12+) – самый масштабный проект за всю 25-летнюю карьеру продюсера Дмитрия Богачева ("Призрак Оперы", "Красавица и чудовище", Mamma... РИА Новости, 25.04.2025

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МОСКВА, 25 апр – Пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". Мюзикл "Последняя сказка" (12+) – самый масштабный проект за всю 25-летнюю карьеру продюсера Дмитрия Богачева ("Призрак Оперы", "Красавица и чудовище", Mamma Mia!, "Шахматы" "Ничего не бойся, я с тобой") – только за первые четыре месяца посетило около 300 тысяч зрителей, а кассовые сборы превысили миллиард рублей. "Последняя сказка" стартовала 7 декабря 2024, еще до премьеры на спектакль было куплено более 100 тысяч билетов. "Наш новый мюзикл пользуется сенсационным успехом и устанавливает новые рекорды популярности. Для сравнения, сборы "Ничего не бойся, я с тобой" превысили первый миллиард спустя полгода после премьеры. Я бесконечно признателен авторам, творческой и технической команде, нашим блистательным артистам и музыкантам, всей большой талантливой театральной семье "Бродвей Москва" за то, что они создали всю эту нереальную красоту и реальное волшебство, чтобы ежедневно радовать сотни и тысячи зрителей в театре МДМ. Отдельное спасибо за многолетнее сотрудничество нашему сопродюсеру – компании МТС Live и нашему стратегическому партнеру – компании Яндекс Афиша", – рассказал продюсер, автор идеи и творческой концепции мюзикла Дмитрий Богачев. Бюджет мюзикла почти в два раза превысил вложения в "Ничего не бойся, я с тобой". Достаточно сказать, что только один ковер-самолет, развевающийся на ветру под звездным небом и уносящий героев в эффектный волшебный полет над зрительным залом, обошелся создателям почти в 30 миллионов рублей. Тысячи зрителей в своих отзывах отмечают феноменальную зрелищность и размах мюзикла "Последняя сказка", сравнивая его с "Призраком оперы", "Королем Львом", "Аладдином", "Гарри Поттером" и "Мулен Руж", хвалят его увлекательный сюжет, отличную музыку, включая самый известный хит Таркана, и, конечно, высокое качество исполнения. "Последняя сказка" – это авантюрная захватывающая история, полная сюрпризов и неожиданных поворотов, где современность сталкивается с удивительным миром сказочного Востока, а любовь главных героев – современной пары, переживающей кризис отношений, проходит испытание на прочность. Попав в волшебную реальность "Тысячи и одной ночи" и Великолепного века, главные герои встречаются с Джинном, Аладдином, Али-Бабой, султаном Сулейманом, Синдбадом, визирем, Шахерезадой, благодаря которым их отношения получают второй шанс. Проект создан совместно с сопродюсером МТС Live и стратегическим партнером Яндекс Афишей. "Мы сотрудничаем с командой "Бродвей Москва" уже на протяжении пяти лет, за которые успели сделать три совместных громких масштабных проекта. Вместе с партнерами — настоящими профи индустрии — мы продолжаем развивать жанр мюзиклов и увеличивать к ним интерес со стороны широкой публики в том числе за счет удивительных технологий и ярких декораций на сцене.. Уверены, этот мюзикл ждет еще много рекордов и поклонников, а мы с партнерами будем продолжать создавать новые громкие проекты индустрии", — говорит генеральный продюсер МТС Live Янина Татарицкая. "Продажи билетов "Последней сказки" отражают, насколько вырос в стране интерес к современным отечественным мюзиклам. Постановка не просто ворвалась в топ-10 самых популярных событий Москвы на Яндекс Афише — на протяжении последних нескольких месяцев она стабильно держалась на 1-м месте. Этот успех стал возможным благодаря нашему постоянному стремлению работать и инвестировать в ведущих специалистов и главные таланты индустрии. Кроме того, сегодня жанр мюзикла — это один из самых динамично развивающихся и востребованных форматов культурного досуга. Он стремительно завоевывает широкую аудиторию и дает дополнительный импульс для развития всей индустрии развлечений", — говорит директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы