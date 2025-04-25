https://ria.ru/20250425/muzey-2012979858.html

Государственный Русский музей

Государственный Русский музей - РИА Новости, 25.04.2025

Государственный Русский музей

Русский музей – первый в России государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято императором Александром III... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T00:46:00+03:00

2025-04-25T00:46:00+03:00

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справки

государственный русский музей

россия

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Русский музей – первый в России государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято императором Александром III (1845-1894, российский император в 1881-1894 годах). 25 апреля (13 апреля по старому стилю) 1895 года император Николай II (1868-1917, российский император в 1894-1917 годах) подписал указ "Об учреждении особого установления под названием "Русского Музея Императора Александра III" и о представлении для сей цели приобретенного в казну Михайловского дворца со всеми принадлежащими к нему флигелями, службами и садом". В 1895-1898 годах дворцовые помещения были перестроены для будущих музейных композиций по проекту архитектора Василия Свиньина. 19 марта (7 марта по старому стилю) 1898 года состоялось торжественное открытие Русского музея для посетителей.Основу его коллекции составили 80 картин из Эрмитажа, 120 полотен из Академии художеств, 200 – из царских дворцов (Зимнего, Гатчинского и Александровского в Царском Селе).В 1898-1917 годах собрание пополнялось путем приобретений и пожертвований.В 1914-1919 годах по проекту архитекторов Леонтия Бенуа и Сергея Овсянникова рядом с первым основным зданием музея – Михайловским дворцом, был построен выставочный павильон, получивший название корпуса Бенуа.В 1920-е годы коллекции музея значительно пополнились за счет распределения национализированных фондов других музеев.В 1989-1994 годах в ведение музея были переданы Михайловский (Инженерный) замок, Строгановский и Мраморный дворцы. В 1998 году в музейный комплекс вошли Михайловский сад, в 2002 году – Летний сад и Летний дворец Петра I. Общая площадь музейного комплекса составила более 30 гектаров.Государственный Русский музей сегодня – обширный музейный комплекс, крупнейший авторитетный научно-исследовательский, реставрационно-хранительский и методический центр, курирующий работу всех художественных музеев страны.Коллекция музея насчитывает более 440 000 экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства более чем за тысячу лет – с Х по ХХI век. В Государственном Русском музее представлены коллекции древнерусского искусства, живописи (XVIII – XXI веков), скульптуры (XVIII – XXI веков), нумизматики, гравюры, рисунка, декоративно-прикладного искусства, народного искусства, искусства новейших течений, современной фотографии. Собрание коллекций русской иконописи насчитывает более пяти тысяч икон XII - начала ХХ веков. Самая древняя икона – "Ангел Златые власы", созданная на рубеже XII-XIII веков. Среди живописных работ, переданных в Русский музей в момент его основания, заметную часть составили произведения ведущих мастеров второй половины XIX века – Ивана Айвазовского, Виктора Васнецова, Константина Маковского, Ильи Репина, Василия Поленова, Василия Сурикова. Позже коллекция пополнилась работами Исаака Левитана, Василия Верещагина, Бориса Кустодиева, Валентина Серова и других известных художников. Русскому музею принадлежит крупнейшее в России собрание скульптуры XVIII – начала XX века, которое составляет более двух тысяч произведений. Его собрание отечественной пластики ХХ века насчитывает более трех тысяч произведений. В коллекции гравюры Государственного Русского музея хранится около 80 тысяч единиц печатной графики. Отдел рисунка и акварели насчитывает более 110 тысяч произведений. Собрание произведений декоративно-прикладного искусства Русского музея является одним из самых значительных в мире, оно составляет свыше 35 тысяч экспонатов. В него входят коллекции фарфора, стекла, фаянса, изделий из драгоценных и цветных металлов, текстиля, церковных облачений, мебели, резьбы по дереву и по кости.В фонде нумизматики музея хранится более 72 тысяч единиц – монеты, памятные медали, бумажные денежные знаки, ценные бумаги, награды (ордена и медали), знаки, значки, жетоны, печати и др. В фонде сектора современной фотографии, созданном в 2010 году, около 1500 произведений.Фонды Русского музея постоянно пополняются. В 1957 году более 350 произведений живописца Николая Рериха были переданы на постоянное хранение в Русский музей, сделав его обладателем наиболее полной "рериховской" коллекции в стране. В 1994 году известные немецкие собиратели Петер и Ирене Людвиг подарили Русскому музею коллекцию произведений художников второй половины ХХ века. Этот дар образовал раздел постоянной экспозиции "Музей Людвига в Русском музее", который открылся в 1995 году в залах Мраморного дворца. В состав собрания входят произведения 150 авторов, среди которых Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Георг Базелиц и другие мастера. В 1998-2014 годы музей пополнился более чем 14 тысячами единиц хранения. В их числе – коллекция живописи конца XIX - начала XX века братьев Якова и Иосифа Ржевских, картина "Распятие" (1824) Владимира Боровиковского, работы художников ХХ века – полотна Павла Мансурова, Софии Закликовской, Николая Лапшина, Антона Чиркова, графика Пелагеи Шуриги, документы и рисунки Андрея Белобородова и др. В 2018 году музей получил в дар собрание графики и архивов, в том числе – свыше ста рисунков Казимира Малевича. В конце 2023 года было подписано соглашение о передаче в дар музею коллекции из 180 акварелей Великой княгини Ольги Александровны и 44 мемориальных предмета, имеющих отношение к семье императора Александра III.С 2003 года музей реализует проект "Русский музей: виртуальный филиал", открывая виртуальные филиалы в музеях, университетах, культурных центрах, учреждениях дополнительного образования в России и за ее пределами. Медиатека музея включает более 400 мультимедийных программ и фильмов.25 марта 2015 года в испанской Малаге открылся первый европейский филиал Русского музея. Он расположен в выставочных помещениях центра "Табакалера" в здании бывшей табачной фабрики. В 2019 году начато возведение Филиала Русского музея в Кемерово. Временную площадку на 2020-2023 годы для проведения выставок и реализации совместных проектов Филиалу Русского музея предоставил Музей изобразительных искусств Кузбасса. Филиал организует временные выставки из собрания Русского музея, проводит лекции, семинары, мастер-классы, образовательные и просветительские программы. Завершить работы планируется в 2026 году. Научная библиотека музея появилась в 1897 году, сегодня в ее фонде – около 170 тысяч единиц хранения. Русский музей – один из самых посещаемых музеев в мире. В 2024 году в рейтинге топ-100 по версии издания The Art Newspaper музей занял 11-ю строчку. Его посетили 3,6 миллиона человек. Генеральный директор – Алла Манилова.Президент Русского музея – Владимир Гусев.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, государственный русский музей, россия