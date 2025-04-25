https://ria.ru/20250425/moskva-2013844755.html
В Москве завершили модернизацию газопроводов
В Москве завершили модернизацию газопроводов - РИА Новости, 28.04.2025
В Москве завершили модернизацию газопроводов
Работы по по модернизации газопроводов среднего и низкого давления завершены на улице Радио в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-25T14:58:00+03:00
2025-04-25T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Работы по по модернизации газопроводов среднего и низкого давления завершены на улице Радио в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопроводов среднего и низкого давления на улице Радио в Центральном административном округе столицы. Вместо старых стальных газопроводов они проложили современные полиэтиленовые трубы", - говорится в сообщении. Отмечается, что модернизация газопроводов протяженностью более 1,2 километра началась в 2022 году. Основное преимущество новых труб в их высокой прочности и приспособленности к изменениям температуры. Кроме того, такие газопроводы устойчивы к коррозии, что значительно продлевает срок их службы. Также особое внимание уделялось контролю качества на всех этапах, поэтому каждый сварной шов обязательно проверялся специалистами лаборатории технического надзора АО "Мосгаз". И только после получения положительного заключения работы продолжались.
https://ria.ru/20250424/ochistka-2013240395.html
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве завершили модернизацию газопроводов
Работы по модернизации газопроводов завершены в Москве
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Работы по по модернизации газопроводов среднего и низкого давления завершены на улице Радио в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопроводов среднего и низкого давления на улице Радио в Центральном административном округе столицы. Вместо старых стальных газопроводов они проложили современные полиэтиленовые трубы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что модернизация газопроводов протяженностью более 1,2 километра началась в 2022 году. Основное преимущество новых труб в их высокой прочности и приспособленности к изменениям температуры. Кроме того, такие газопроводы устойчивы к коррозии, что значительно продлевает срок их службы.
Также особое внимание уделялось контролю качества на всех этапах, поэтому каждый сварной шов обязательно проверялся специалистами лаборатории технического надзора АО "Мосгаз". И только после получения положительного заключения работы продолжались.