https://ria.ru/20250425/moskva-2013844755.html

В Москве завершили модернизацию газопроводов

В Москве завершили модернизацию газопроводов - РИА Новости, 28.04.2025

В Москве завершили модернизацию газопроводов

Работы по по модернизации газопроводов среднего и низкого давления завершены на улице Радио в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-25T14:58:00+03:00

2025-04-25T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Работы по по модернизации газопроводов среднего и низкого давления завершены на улице Радио в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопроводов среднего и низкого давления на улице Радио в Центральном административном округе столицы. Вместо старых стальных газопроводов они проложили современные полиэтиленовые трубы", - говорится в сообщении. Отмечается, что модернизация газопроводов протяженностью более 1,2 километра началась в 2022 году. Основное преимущество новых труб в их высокой прочности и приспособленности к изменениям температуры. Кроме того, такие газопроводы устойчивы к коррозии, что значительно продлевает срок их службы. Также особое внимание уделялось контролю качества на всех этапах, поэтому каждый сварной шов обязательно проверялся специалистами лаборатории технического надзора АО "Мосгаз". И только после получения положительного заключения работы продолжались.

https://ria.ru/20250424/ochistka-2013240395.html

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