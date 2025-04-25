https://ria.ru/20250425/moskva-2013262718.html

Столица заключила контракты с регпоставщиками на 114,2 миллиарда рублей

Столица заключила контракты с регпоставщиками на 114,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 25.04.2025

Столица заключила контракты с регпоставщиками на 114,2 миллиарда рублей

За первые три месяца текущего года столичные заказчики заключили с региональными поставщиками почти 28 тысяч контрактов, их сумма оценивается в 114,2 миллиарда... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T09:10:00+03:00

2025-04-25T09:10:00+03:00

2025-04-25T09:10:00+03:00

москва

мария багреева

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости.За первые три месяца текущего года столичные заказчики заключили с региональными поставщиками почти 28 тысяч контрактов, их сумма оценивается в 114,2 миллиарда рублей в рамках 44-ФЗ, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Заммэра подчеркнула, что примерно треть от всех госконтрактов по №44-ФЗ город заключает с бизнесменами из других субъектов России."В первом квартале текущего года на них пришлось 27,7 тысячи контрактов на сумму 114,2 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем контрактов с региональными поставщиками вырос почти на 60%. Чаще всего столичные госучреждения заказывали у поставщиков из регионов медицинские, строительные, хозяйственные товары, а также образовательные услуги, средства связи и электронику", - рассказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Она добавила, что на указанные категории пришлось свыше 50% заключенных с региональными бизнесменами контрактов.Между тем, на столичном Портале поставщиков удалось заключить контракты на почти 50 миллиардов рублей. Они были заключены с региональными бизнесменами.По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, за первые три месяца этого года основными субъектами для заключения контрактов стали поставщики из Подмосковья, Петербурга, Свердловской и Рязанской областей, а также Краснодарского края. С поставщиками из этих субъектов заключили 60% контрактов из общего числа. Сумма контрактов составила 43,6 миллиарда рублей.Столичная контрактная система стабильно показывает свою высокую эффективность. Москва является лидером Национального рейтинга прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса московский госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса.Ранее Багреева отмечала, что за последние три года в столице срок оплаты по госконтрактам бизнесу сократился более чем на 40%, до четырех рабочих дней.

https://ria.ru/20250424/finkor-2013044714.html

https://ria.ru/20250423/bagreeva-2012759808.html

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москва, мария багреева