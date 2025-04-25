https://ria.ru/20250425/moskva-2013262718.html
Столица заключила контракты с регпоставщиками на 114,2 миллиарда рублей
Столица заключила контракты с регпоставщиками на 114,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 25.04.2025
Столица заключила контракты с регпоставщиками на 114,2 миллиарда рублей
За первые три месяца текущего года столичные заказчики заключили с региональными поставщиками почти 28 тысяч контрактов, их сумма оценивается в 114,2 миллиарда... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T09:10:00+03:00
2025-04-25T09:10:00+03:00
2025-04-25T09:10:00+03:00
москва
мария багреева
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости.За первые три месяца текущего года столичные заказчики заключили с региональными поставщиками почти 28 тысяч контрактов, их сумма оценивается в 114,2 миллиарда рублей в рамках 44-ФЗ, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Заммэра подчеркнула, что примерно треть от всех госконтрактов по №44-ФЗ город заключает с бизнесменами из других субъектов России."В первом квартале текущего года на них пришлось 27,7 тысячи контрактов на сумму 114,2 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем контрактов с региональными поставщиками вырос почти на 60%. Чаще всего столичные госучреждения заказывали у поставщиков из регионов медицинские, строительные, хозяйственные товары, а также образовательные услуги, средства связи и электронику", - рассказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Она добавила, что на указанные категории пришлось свыше 50% заключенных с региональными бизнесменами контрактов.Между тем, на столичном Портале поставщиков удалось заключить контракты на почти 50 миллиардов рублей. Они были заключены с региональными бизнесменами.По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, за первые три месяца этого года основными субъектами для заключения контрактов стали поставщики из Подмосковья, Петербурга, Свердловской и Рязанской областей, а также Краснодарского края. С поставщиками из этих субъектов заключили 60% контрактов из общего числа. Сумма контрактов составила 43,6 миллиарда рублей.Столичная контрактная система стабильно показывает свою высокую эффективность. Москва является лидером Национального рейтинга прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса московский госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса.Ранее Багреева отмечала, что за последние три года в столице срок оплаты по госконтрактам бизнесу сократился более чем на 40%, до четырех рабочих дней.
https://ria.ru/20250424/finkor-2013044714.html
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москва, мария багреева
Столица заключила контракты с регпоставщиками на 114,2 миллиарда рублей
Багреева: Москва заключила почти 28 тыс контрактов с региональными поставщиками
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости.За первые три месяца текущего года столичные заказчики заключили с региональными поставщиками почти 28 тысяч контрактов, их сумма оценивается в 114,2 миллиарда рублей в рамках 44-ФЗ, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Заммэра подчеркнула, что примерно треть от всех госконтрактов по №44-ФЗ город заключает с бизнесменами из других субъектов России.
"В первом квартале текущего года на них пришлось 27,7 тысячи контрактов на сумму 114,2 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем контрактов с региональными поставщиками вырос почти на 60%. Чаще всего столичные госучреждения заказывали у поставщиков из регионов медицинские, строительные, хозяйственные товары, а также образовательные услуги, средства связи и электронику", - рассказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
Она добавила, что на указанные категории пришлось свыше 50% заключенных с региональными бизнесменами контрактов.
Между тем, на столичном Портале поставщиков удалось заключить контракты на почти 50 миллиардов рублей. Они были заключены с региональными бизнесменами.
По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, за первые три месяца этого года основными субъектами для заключения контрактов стали поставщики из Подмосковья, Петербурга, Свердловской и Рязанской областей, а также Краснодарского края. С поставщиками из этих субъектов заключили 60% контрактов из общего числа. Сумма контрактов составила 43,6 миллиарда рублей.
Столичная контрактная система стабильно показывает свою высокую эффективность. Москва является лидером Национального рейтинга прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса московский госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса.
Ранее Багреева отмечала, что за последние три года в столице срок оплаты по госконтрактам бизнесу сократился более чем на 40%, до четырех рабочих дней.