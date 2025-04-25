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Шор назвал возможное вступление Молдавии в ЕС пропагандой - РИА Новости, 25.04.2025
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18:08 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/moldavija-2013486439.html
Шор назвал возможное вступление Молдавии в ЕС пропагандой
Шор назвал возможное вступление Молдавии в ЕС пропагандой - РИА Новости, 25.04.2025
Шор назвал возможное вступление Молдавии в ЕС пропагандой
Возможное вступление Молдавии в ЕС к 2028 году - это не план, а пропаганда, призванная оправдать антинародные реформы президента Майи Санду, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T18:08:00+03:00
2025-04-25T18:08:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
илан шор
майя санду
кайя каллас
евросоюз
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Возможное вступление Молдавии в ЕС к 2028 году - это не план, а пропаганда, призванная оправдать антинародные реформы президента Майи Санду, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор. В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Кишинев заявила, что Молдавия сможет присоединиться к ЕС в 2028 году, если власти республики сумеют добиться прогресса в процессе реформ и выполнят "домашнее задание". "Госпожа Каллас снова кормит молдавский народ пустыми обещаниями. Вступление в ЕС к 2028 году - это не план, а пропаганда, призванная оправдать антинародные реформы режима Санду", - сказал Шор, комментируя заявление главы европейской дипломатии о возможном присоедини Кишинева к ЕС. Он подчеркнул, что Брюссель уже столько лет держит некоторые страны в "предвступительном" статусе, выкачивая ресурсы и заставляя выполнять унизительные условия. "А теперь и нам говорят: "Потерпите, вы такие-то в очереди", - отметил политик. "Где гарантии? Где четкие критерии? Почему Кишинев должен разрушать экономику, продавать предприятия и отказываться от нейтралитета ради призрачной "европейской мечты"? Это не интеграция - это колонизация! И если ЕС действительно хочет помочь Молдове, пусть начнет с отмены торговых барьеров, а не с требований по искоренению всего русского", - заключил Шор. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошло года лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. Этот результат получен за счет голосов с зарубежных участков, поскольку внутри страны евроинтеграцию поддержали около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой за рубежом, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011777907.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, илан шор, майя санду, кайя каллас, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Илан Шор, Майя Санду, Кайя Каллас, Евросоюз
Шор назвал возможное вступление Молдавии в ЕС пропагандой

Шор назвал возможное вступление Молдавии в ЕС оправданием антинародных реформ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Возможное вступление Молдавии в ЕС к 2028 году - это не план, а пропаганда, призванная оправдать антинародные реформы президента Майи Санду, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор.
В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Кишинев заявила, что Молдавия сможет присоединиться к ЕС в 2028 году, если власти республики сумеют добиться прогресса в процессе реформ и выполнят "домашнее задание".
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Санду обозначила возможный срок присоединения Молдавии к ЕС
17 апреля, 12:13
"Госпожа Каллас снова кормит молдавский народ пустыми обещаниями. Вступление в ЕС к 2028 году - это не план, а пропаганда, призванная оправдать антинародные реформы режима Санду", - сказал Шор, комментируя заявление главы европейской дипломатии о возможном присоедини Кишинева к ЕС.
Он подчеркнул, что Брюссель уже столько лет держит некоторые страны в "предвступительном" статусе, выкачивая ресурсы и заставляя выполнять унизительные условия. "А теперь и нам говорят: "Потерпите, вы такие-то в очереди", - отметил политик.
"Где гарантии? Где четкие критерии? Почему Кишинев должен разрушать экономику, продавать предприятия и отказываться от нейтралитета ради призрачной "европейской мечты"? Это не интеграция - это колонизация! И если ЕС действительно хочет помочь Молдове, пусть начнет с отмены торговых барьеров, а не с требований по искоренению всего русского", - заключил Шор.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошло года лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. Этот результат получен за счет голосов с зарубежных участков, поскольку внутри страны евроинтеграцию поддержали около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой за рубежом, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Эксперт рассказал, почему Молдавия не станет членом ЕС
8 марта, 13:47
 
В миреМолдавияКишиневРоссияИлан ШорМайя СандуКайя КалласЕвросоюз
 
 
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