Шор назвал возможное вступление Молдавии в ЕС пропагандой
Шор назвал возможное вступление Молдавии в ЕС оправданием антинародных реформ
Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Возможное вступление Молдавии в ЕС к 2028 году - это не план, а пропаганда, призванная оправдать антинародные реформы президента Майи Санду, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор.
В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Кишинев заявила, что Молдавия сможет присоединиться к ЕС в 2028 году, если власти республики сумеют добиться прогресса в процессе реформ и выполнят "домашнее задание".
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Он подчеркнул, что Брюссель уже столько лет держит некоторые страны в "предвступительном" статусе, выкачивая ресурсы и заставляя выполнять унизительные условия. "А теперь и нам говорят: "Потерпите, вы такие-то в очереди", - отметил политик.
"Где гарантии? Где четкие критерии? Почему Кишинев должен разрушать экономику, продавать предприятия и отказываться от нейтралитета ради призрачной "европейской мечты"? Это не интеграция - это колонизация! И если ЕС действительно хочет помочь Молдове, пусть начнет с отмены торговых барьеров, а не с требований по искоренению всего русского", - заключил Шор.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошло года лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. Этот результат получен за счет голосов с зарубежных участков, поскольку внутри страны евроинтеграцию поддержали около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой за рубежом, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
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