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Мишустин: Россия и Таджикистан хранят память о подвиге героев ВОВ
Мишустин: Россия и Таджикистан хранят память о подвиге героев ВОВ - РИА Новости, 25.04.2025
Мишустин: Россия и Таджикистан хранят память о подвиге героев ВОВ
Россия и Таджикистан бережно хранят память о подвиге героев Великой Отечественной войны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив, что День Победы... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:05:00+03:00
2025-04-25T15:05:00+03:00
2025-04-25T15:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
михаил мишустин
таджикистан
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия и Таджикистан бережно хранят память о подвиге героев Великой Отечественной войны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив, что День Победы является общим священным праздником для народов двух стран. "В мае мы вместе отметим восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне. Это наш общий священный праздник, которым мы искренне дорожим. Бережно храним память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла и передадим ее будущим поколениям граждан России и Таджикистана", - сказал Мишустин на переговорах с таджикистанским коллегой Кохиром Расулзодой.
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80-летие победы в великой отечественной войне, михаил мишустин, таджикистан, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Михаил Мишустин, Таджикистан, Россия
Мишустин: Россия и Таджикистан хранят память о подвиге героев ВОВ
Мишустин: РФ и Таджикистан бережно хранят память о подвиге героев ВОВ