https://ria.ru/20250425/mishustin-2013425447.html

Мишустин: Россия и Таджикистан хранят память о подвиге героев ВОВ

Мишустин: Россия и Таджикистан хранят память о подвиге героев ВОВ - РИА Новости, 25.04.2025

Мишустин: Россия и Таджикистан хранят память о подвиге героев ВОВ

Россия и Таджикистан бережно хранят память о подвиге героев Великой Отечественной войны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив, что День Победы... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:05:00+03:00

2025-04-25T15:05:00+03:00

2025-04-25T15:05:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

михаил мишустин

таджикистан

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия и Таджикистан бережно хранят память о подвиге героев Великой Отечественной войны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив, что День Победы является общим священным праздником для народов двух стран. "В мае мы вместе отметим восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне. Это наш общий священный праздник, которым мы искренне дорожим. Бережно храним память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла и передадим ее будущим поколениям граждан России и Таджикистана", - сказал Мишустин на переговорах с таджикистанским коллегой Кохиром Расулзодой.

https://ria.ru/20250425/lentochki-2013423738.html

таджикистан

россия

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80-летие победы в великой отечественной войне, михаил мишустин, таджикистан, россия