https://ria.ru/20250425/mishustin--2013361063.html

Мишустин выступит на марафоне "Знание. Первые"

Мишустин выступит на марафоне "Знание. Первые" - РИА Новости, 25.04.2025

Мишустин выступит на марафоне "Знание. Первые"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник выступит на марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание", сообщили в правительстве РФ. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:26:00+03:00

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2025-04-25T11:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

михаил мишустин

россия

москва

ссср

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник выступит на марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание", сообщили в правительстве РФ. Темой выступления Мишустина станет "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941—1945 и достижения современной России", уточняется на сайте марафона. Марафон "Знание. Первые" будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.

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россия

москва

ссср

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80-летие победы в великой отечественной войне, михаил мишустин, россия, москва, ссср