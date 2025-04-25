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Мишустин выступит на марафоне "Знание. Первые" - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:26 25.04.2025 (обновлено: 11:27 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/mishustin--2013361063.html
Мишустин выступит на марафоне "Знание. Первые"
Мишустин выступит на марафоне "Знание. Первые" - РИА Новости, 25.04.2025
Мишустин выступит на марафоне "Знание. Первые"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник выступит на марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание", сообщили в правительстве РФ. РИА Новости, 25.04.2025
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2025-04-25T11:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник выступит на марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание", сообщили в правительстве РФ. Темой выступления Мишустина станет "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941—1945 и достижения современной России", уточняется на сайте марафона. Марафон "Знание. Первые" будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
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80-летие победы в великой отечественной войне, михаил мишустин, россия, москва, ссср
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Михаил Мишустин, Россия, Москва, СССР
Мишустин выступит на марафоне "Знание. Первые"

Мишустин на марафоне "Знание. Первые" расскажет об экономике Победы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник выступит на марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание", сообщили в правительстве РФ.
Темой выступления Мишустина станет "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941—1945 и достижения современной России", уточняется на сайте марафона.
Марафон "Знание. Первые" будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
Памятная банкнота Приднестровского республиканского банка номиналом 1 рубль 80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Приднестровье банк выпустил памятную банкноту к 80-летию Победы
24 апреля, 18:52
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМихаил МишустинРоссияМоскваСССР
 
 
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