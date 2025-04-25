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В Минобрнауки заявили о непредвзятости к киргизским студентам - РИА Новости, 25.04.2025
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20:59 25.04.2025 (обновлено: 21:07 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/minobrnauki--2013513222.html
В Минобрнауки заявили о непредвзятости к киргизским студентам
В Минобрнауки заявили о непредвзятости к киргизским студентам - РИА Новости, 25.04.2025
В Минобрнауки заявили о непредвзятости к киргизским студентам
Замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский назвал непредвзятым отношение к киргизским студентам, которые обучаются в России. РИА Новости, 25.04.2025
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общество
россия
константин могилевский
образование - общество
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский назвал непредвзятым отношение к киргизским студентам, которые обучаются в России. &quot;Ко всем студентам — и нашим, и иностранным мы относимся непредвзято. Развиваем отечественную систему образования и знаем, что она привлекательна для граждан очень многих стран. Можно выучиться у нас, вернуться к себе на родину и добиться успеха в жизни&quot;, — сказал РИА Новости замминистра.Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов. Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в университетах страны не менее чем до 500 тысяч человек.
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общество, россия, константин могилевский, образование - общество
Общество, Россия, Константин Могилевский, Образование - Общество

В Минобрнауки заявили о непредвзятости к киргизским студентам

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗдание Министерства науки и высшего образования РФ в Москве
Здание Министерства науки и высшего образования РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский назвал непредвзятым отношение к киргизским студентам, которые обучаются в России.
«

"Ко всем студентам — и нашим, и иностранным мы относимся непредвзято. Развиваем отечественную систему образования и знаем, что она привлекательна для граждан очень многих стран. Можно выучиться у нас, вернуться к себе на родину и добиться успеха в жизни", — сказал РИА Новости замминистра.

Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.
Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в университетах страны не менее чем до 500 тысяч человек.
 
ОбществоРоссияКонстантин МогилевскийОбразование - Общество
 
 
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