https://ria.ru/20250425/medvedev-2013379500.html

Россия непобедима, пока помнит о героях прошлого, заявил Медведев

Россия непобедима, пока помнит о героях прошлого, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2025

Россия непобедима, пока помнит о героях прошлого, заявил Медведев

Россия непобедима, пока будет помнить о героях прошлого, сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.04.2025

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2025-04-25T12:43:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

дмитрий медведев

россия

единая россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия непобедима, пока будет помнить о героях прошлого, сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Когда-то полководец Победы Георгий Константинович Жуков точно сказал, что народ, переживший большие испытания, будет и впредь черпать в них силы в своей победе. Мы наследники Великой Победы, которую завоевали для нас герои прошлого. Пока мы об этом помним, мы непобедимы. Победа была за нами, победа остается с нами, победа будет за нами", - сказал Медведев в ходе международной патриотической акции "Диктант Победы". Также Медведев отметил, что "Единая Россия" принимает активное участие в работе по сохранению наследия в рамках партийного проекта "Историческая память". "Мы продолжаем вместе благоустраивать мемориалы, памятные места, сохраняем и восстанавливаем объекты культурного наследия, проводим конкурсы школьных музеев, ну и, конечно, заботимся о ветеранах и тружениках тыла. И эта работа не ограничивается юбилейными рамками", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20250425/pobeda-2013368899.html

https://ria.ru/20250425/pobeda-2013317111.html

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дмитрий медведев, россия, единая россия, 80-летие победы в великой отечественной войне