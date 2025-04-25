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Россия непобедима, пока помнит о героях прошлого, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:43 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/medvedev-2013379500.html
Россия непобедима, пока помнит о героях прошлого, заявил Медведев
Россия непобедима, пока помнит о героях прошлого, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2025
Россия непобедима, пока помнит о героях прошлого, заявил Медведев
Россия непобедима, пока будет помнить о героях прошлого, сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:43:00+03:00
2025-04-25T12:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий медведев
россия
единая россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия непобедима, пока будет помнить о героях прошлого, сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Когда-то полководец Победы Георгий Константинович Жуков точно сказал, что народ, переживший большие испытания, будет и впредь черпать в них силы в своей победе. Мы наследники Великой Победы, которую завоевали для нас герои прошлого. Пока мы об этом помним, мы непобедимы. Победа была за нами, победа остается с нами, победа будет за нами", - сказал Медведев в ходе международной патриотической акции "Диктант Победы". Также Медведев отметил, что "Единая Россия" принимает активное участие в работе по сохранению наследия в рамках партийного проекта "Историческая память". "Мы продолжаем вместе благоустраивать мемориалы, памятные места, сохраняем и восстанавливаем объекты культурного наследия, проводим конкурсы школьных музеев, ну и, конечно, заботимся о ветеранах и тружениках тыла. И эта работа не ограничивается юбилейными рамками", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20250425/pobeda-2013368899.html
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дмитрий медведев, россия, единая россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия непобедима, пока помнит о героях прошлого, заявил Медведев

Медведев заявил, что РФ непобедима, пока будет помнить о героях прошлого

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыступление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева перед участниками международной патриотической акции "Диктант Победы" в Музее Победы в Москве
Выступление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева перед участниками международной патриотической акции Диктант Победы в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Выступление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева перед участниками международной патриотической акции "Диктант Победы" в Музее Победы в Москве
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия непобедима, пока будет помнить о героях прошлого, сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Когда-то полководец Победы Георгий Константинович Жуков точно сказал, что народ, переживший большие испытания, будет и впредь черпать в них силы в своей победе. Мы наследники Великой Победы, которую завоевали для нас герои прошлого. Пока мы об этом помним, мы непобедимы. Победа была за нами, победа остается с нами, победа будет за нами", - сказал Медведев в ходе международной патриотической акции "Диктант Победы".
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Также Медведев отметил, что "Единая Россия" принимает активное участие в работе по сохранению наследия в рамках партийного проекта "Историческая память".
"Мы продолжаем вместе благоустраивать мемориалы, памятные места, сохраняем и восстанавливаем объекты культурного наследия, проводим конкурсы школьных музеев, ну и, конечно, заботимся о ветеранах и тружениках тыла. И эта работа не ограничивается юбилейными рамками", - отметил Медведев.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДмитрий МедведевРоссияЕдиная Россия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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