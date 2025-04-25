Россия непобедима, пока помнит о героях прошлого, заявил Медведев
Медведев заявил, что РФ непобедима, пока будет помнить о героях прошлого
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыступление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева перед участниками международной патриотической акции "Диктант Победы" в Музее Победы в Москве
Выступление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева перед участниками международной патриотической акции "Диктант Победы" в Музее Победы в Москве
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия непобедима, пока будет помнить о героях прошлого, сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Когда-то полководец Победы Георгий Константинович Жуков точно сказал, что народ, переживший большие испытания, будет и впредь черпать в них силы в своей победе. Мы наследники Великой Победы, которую завоевали для нас герои прошлого. Пока мы об этом помним, мы непобедимы. Победа была за нами, победа остается с нами, победа будет за нами", - сказал Медведев в ходе международной патриотической акции "Диктант Победы".
Также Медведев отметил, что "Единая Россия" принимает активное участие в работе по сохранению наследия в рамках партийного проекта "Историческая память".
"Мы продолжаем вместе благоустраивать мемориалы, памятные места, сохраняем и восстанавливаем объекты культурного наследия, проводим конкурсы школьных музеев, ну и, конечно, заботимся о ветеранах и тружениках тыла. И эта работа не ограничивается юбилейными рамками", - отметил Медведев.