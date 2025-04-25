https://ria.ru/20250425/makgoverny-2013430836.html

МакГоверн и Стоун примут участие в марафоне "Знание.Первые"

МакГоверн и Стоун примут участие в марафоне "Знание.Первые" - РИА Новости, 25.04.2025

МакГоверн и Стоун примут участие в марафоне "Знание.Первые"

Экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн и американский кинорежиссер Оливер Стоун примут участие в российском марафоне "Знание.Первые", сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:24:00+03:00

2025-04-25T15:24:00+03:00

2025-04-25T15:24:00+03:00

белоруссия

узбекистан

таджикистан

рэй макговерн

оливер стоун

максим древаль

центральное разведывательное управление (цру)

российское общество "знание"

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн и американский кинорежиссер Оливер Стоун примут участие в российском марафоне "Знание.Первые", сообщил в интервью РИА Новости глава общества "Знание" Максим Древаль. "Мы ожидаем (на марафоне "Знание.Первые" - ред.) участие экс-аналитика ЦРУ Рэя МакГоверна и известного американского кинорежиссера Оливера Стоуна. Более того, мы видим и живой интерес молодежи из разных стран", - сказал Древаль. Он уточнил, что для участия в мероприятии зарегистрировались также участники из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Венгрии, Казахстана, Анголы, Мадагаскара, Монголии. "Этот искренний интерес лучше любых слов показывает, что знания и историческая правда не знают границ - когда мы говорим о подвиге поколения, победившего нацизм, это находит отклик в сердцах людей по всему миру", - заключил собеседник агентства. Всего на марафоне соберутся более 25 тысяч молодых людей. Их ждут свыше 130 выступлений лекторов Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250227/znanie-2002012204.html

белоруссия

узбекистан

таджикистан

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белоруссия, узбекистан, таджикистан, рэй макговерн, оливер стоун, максим древаль, центральное разведывательное управление (цру), российское общество "знание"