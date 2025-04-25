https://ria.ru/20250425/makgoverny-2013430836.html
МакГоверн и Стоун примут участие в марафоне "Знание.Первые"
МакГоверн и Стоун примут участие в марафоне "Знание.Первые" - РИА Новости, 25.04.2025
МакГоверн и Стоун примут участие в марафоне "Знание.Первые"
Экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн и американский кинорежиссер Оливер Стоун примут участие в российском марафоне "Знание.Первые", сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:24:00+03:00
2025-04-25T15:24:00+03:00
2025-04-25T15:24:00+03:00
белоруссия
узбекистан
таджикистан
рэй макговерн
оливер стоун
максим древаль
центральное разведывательное управление (цру)
российское общество "знание"
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн и американский кинорежиссер Оливер Стоун примут участие в российском марафоне "Знание.Первые", сообщил в интервью РИА Новости глава общества "Знание" Максим Древаль. "Мы ожидаем (на марафоне "Знание.Первые" - ред.) участие экс-аналитика ЦРУ Рэя МакГоверна и известного американского кинорежиссера Оливера Стоуна. Более того, мы видим и живой интерес молодежи из разных стран", - сказал Древаль. Он уточнил, что для участия в мероприятии зарегистрировались также участники из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Венгрии, Казахстана, Анголы, Мадагаскара, Монголии. "Этот искренний интерес лучше любых слов показывает, что знания и историческая правда не знают границ - когда мы говорим о подвиге поколения, победившего нацизм, это находит отклик в сердцах людей по всему миру", - заключил собеседник агентства. Всего на марафоне соберутся более 25 тысяч молодых людей. Их ждут свыше 130 выступлений лекторов Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, узбекистан, таджикистан, рэй макговерн, оливер стоун, максим древаль, центральное разведывательное управление (цру), российское общество "знание"
Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Рэй Макговерн, Оливер Стоун, Максим Древаль, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Российское общество "Знание"
МакГоверн и Стоун примут участие в марафоне "Знание.Первые"
Оливер Стоун примует участие в марафоне "Знание.Первые"
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн и американский кинорежиссер Оливер Стоун примут участие в российском марафоне "Знание.Первые", сообщил в интервью РИА Новости глава общества "Знание" Максим Древаль.
"Мы ожидаем (на марафоне "Знание.Первые" - ред.) участие экс-аналитика ЦРУ Рэя МакГоверна и известного американского кинорежиссера Оливера Стоуна. Более того, мы видим и живой интерес молодежи из разных стран", - сказал Древаль.
Он уточнил, что для участия в мероприятии зарегистрировались также участники из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Венгрии, Казахстана, Анголы, Мадагаскара, Монголии.
"Этот искренний интерес лучше любых слов показывает, что знания и историческая правда не знают границ - когда мы говорим о подвиге поколения, победившего нацизм, это находит отклик в сердцах людей по всему миру", - заключил собеседник агентства.
Всего на марафоне соберутся более 25 тысяч молодых людей. Их ждут свыше 130 выступлений лекторов Российского общества "Знание".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.