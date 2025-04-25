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МакГоверн и Стоун примут участие в марафоне "Знание.Первые" - РИА Новости, 25.04.2025
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15:24 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/makgoverny-2013430836.html
МакГоверн и Стоун примут участие в марафоне "Знание.Первые"
МакГоверн и Стоун примут участие в марафоне "Знание.Первые" - РИА Новости, 25.04.2025
МакГоверн и Стоун примут участие в марафоне "Знание.Первые"
Экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн и американский кинорежиссер Оливер Стоун примут участие в российском марафоне "Знание.Первые", сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2025
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2025-04-25T15:24:00+03:00
белоруссия
узбекистан
таджикистан
рэй макговерн
оливер стоун
максим древаль
центральное разведывательное управление (цру)
российское общество "знание"
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн и американский кинорежиссер Оливер Стоун примут участие в российском марафоне "Знание.Первые", сообщил в интервью РИА Новости глава общества "Знание" Максим Древаль. "Мы ожидаем (на марафоне "Знание.Первые" - ред.) участие экс-аналитика ЦРУ Рэя МакГоверна и известного американского кинорежиссера Оливера Стоуна. Более того, мы видим и живой интерес молодежи из разных стран", - сказал Древаль. Он уточнил, что для участия в мероприятии зарегистрировались также участники из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Венгрии, Казахстана, Анголы, Мадагаскара, Монголии. "Этот искренний интерес лучше любых слов показывает, что знания и историческая правда не знают границ - когда мы говорим о подвиге поколения, победившего нацизм, это находит отклик в сердцах людей по всему миру", - заключил собеседник агентства. Всего на марафоне соберутся более 25 тысяч молодых людей. Их ждут свыше 130 выступлений лекторов Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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белоруссия, узбекистан, таджикистан, рэй макговерн, оливер стоун, максим древаль, центральное разведывательное управление (цру), российское общество "знание"
Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Рэй Макговерн, Оливер Стоун, Максим Древаль, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Российское общество "Знание"
МакГоверн и Стоун примут участие в марафоне "Знание.Первые"

Оливер Стоун примует участие в марафоне "Знание.Первые"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАмериканский режиссер Оливер Стоун
Американский режиссер Оливер Стоун - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Американский режиссер Оливер Стоун. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн и американский кинорежиссер Оливер Стоун примут участие в российском марафоне "Знание.Первые", сообщил в интервью РИА Новости глава общества "Знание" Максим Древаль.
"Мы ожидаем (на марафоне "Знание.Первые" - ред.) участие экс-аналитика ЦРУ Рэя МакГоверна и известного американского кинорежиссера Оливера Стоуна. Более того, мы видим и живой интерес молодежи из разных стран", - сказал Древаль.
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Он уточнил, что для участия в мероприятии зарегистрировались также участники из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Венгрии, Казахстана, Анголы, Мадагаскара, Монголии.
"Этот искренний интерес лучше любых слов показывает, что знания и историческая правда не знают границ - когда мы говорим о подвиге поколения, победившего нацизм, это находит отклик в сердцах людей по всему миру", - заключил собеседник агентства.
Всего на марафоне соберутся более 25 тысяч молодых людей. Их ждут свыше 130 выступлений лекторов Российского общества "Знание".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
 
БелоруссияУзбекистанТаджикистанРэй МакговернОливер СтоунМаксим ДревальЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Российское общество "Знание"
 
 
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