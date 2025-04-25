https://ria.ru/20250425/liksutov-2013350827.html

Ликсутов: объем выпуска высокотехнологичного оборудования вырос в Москве

Ликсутов: объем выпуска высокотехнологичного оборудования вырос в Москве - РИА Новости, 25.04.2025

Ликсутов: объем выпуска высокотехнологичного оборудования вырос в Москве

Столица способствует внедрению передовых решений и развивает инновационный потенциал, предлагая рынку новые модели высокотехнологичного оборудования, так за... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:00:00+03:00

2025-04-25T11:00:00+03:00

2025-04-25T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Столица способствует внедрению передовых решений и развивает инновационный потенциал, предлагая рынку новые модели высокотехнологичного оборудования, так за первые два месяца этого года компании из Москвы на четверть увеличили выпуск оборудования и машин, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Столичные предприятия производят новые модели станков и машин, модернизируют мощности площадок и укрепляют свои позиции на рынке. В этом компаниям помогает созданный по поручению мэра Москвы Сергея Собянина широкий набор инструментов поддержки. За первые два месяца 2025 года московские компании при содействии города на четверть увеличили выпуск оборудования и машин", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Столица обладает высоким потенциалом локализации импортозамещения в разных отраслях, как в разработке высоких технологий, так и в производстве различного оборудования. Компании показывают темпы роста, предлагая конкурентоспособную продукцию для различных секторов экономики."Инновационные разработки московских предприятий востребованы в таких сферах, как машиностроение, сельское хозяйство, медицина и многих других. Так, в январе – феврале 2025 года объем отгрузки столичных компаний превысил 28,7 миллиарда рублей", – добавил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Примером отечественной разработки инновационных решений является новое поколение сканирующего оборудования от корпорации "ЭЛАР". Предприятия является одним из ведущих российских производителей радиоэлектроники и систем долговременного хранения данных. Новинка – высокоточные сканеры, которые предназначены для оцифровки разноформатных документов, книг и архивных материалов, в том числе сброшюрованные и поврежденные экземпляры.По словам директора департамента по маркетингу корпорации Артема Вартаняна, преимущество разработки – лазерная технология 3D-измерения оригинала, при котором система анализирует высотный профиль с помощью 60 опорных точек. Технология в 20 раз превышает возможности зарубежных аналогов и обеспечивает беспрецедентную точность позиционирования и фокусировки.Так, сканер позволяет создавать изображения высокого качества даже для материалов со сложным рельефом. Например, при сканировании документов с плотным сшивом – текст в области корешка сохраняет четкость. Также при сканировании картин в рамах сохраняются детали изображения, рельеф и подписи на раме. Благодаря высокой детализации и надежности такое оборудование востребовано промышленными предприятиями, музеями, библиотеками и архивами. Это полностью отечественная разработка, она уже включена в Реестр российской промышленной продукции, подтверждая ее соответствие самым строгим стандартам.Еще одна столичная новинка – FFF-принтер для промышленной 3D-печати, разработанный столичным производителем "ПИКАСО 3Д". Данная система решает ключевые задачи производственной 3D-печати с инженерными материалами. Уже на этапе подготовки встроенный модуль сушки и непрерывной подачи филамента обеспечивает стабильные условия печати. В результате даже использование сложных материалов демонстрирует прогнозируемое поведение в процессе печати.Разработчики принтера смогли реализовать встроенный процесс, который самостоятельно компенсирует усадку материала, снижая влияние человеческого фактора и сокращая время подготовки. Таким образом, благодаря автоматическому выравниванию платформы перед каждой печатью, контролю процесса, обрыва и окончания материала, оборудование становится удобным и надежным в ежедневной эксплуатации.Принтер входит в экосистему, ориентированную на использование конструкционных материалов и различных типов поддержек, что открывает широкие возможности для адаптации под конкретные производственные задачи. Также в экосистеме компании реализован собственный способ легкого удаления поддержек без потери качества поверхности деталей. Это особенно важно для изделий сложной геометрии, где сохранение точности и чистоты поверхностей критично.Руководитель отдела по работе с промышленностью компании Вячеслав Ярцев отметил, что на данный момент разработки предприятия объединяет безопасность, легкость использования офисного оборудования и профессиональное качество промышленных 3D-принтеров. Компания уже подала заявки на патенты ряда технологий и технических решений в области аддитивного производства.

https://ria.ru/20250425/liksutov-2013331875.html

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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов