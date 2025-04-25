Ликсутов: Вузы разместили более 90 решений в столичном "Банке технологий"
© Фото : пресс-служба ДИППВузы разместили более 90 решений в столичном "Банке технологий"
© Фото : пресс-служба ДИПП
Вузы разместили более 90 решений в столичном "Банке технологий". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 90 инновационных технологических решений разместили в московском "Банке технологий" 17 ведущих российских вузов, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город системно развивает высокие технологии в промышленности. Для этого мы в том числе открыли "Банк технологий", сервис, где представлены инновационные инструменты и ИТ-решения для цифровизации, автоматизации и модернизации производств. В проекте активно участвуют российские вузы, которые разместили на ресурсе уже 94 высокотехнологичные разработки для развития индустриального сектора", – отметил Ликсутов, которого цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.
Всего в реестре сегодня числится свыше 520 инновационных решений для промышленности. В числе вузов-участников – Московский энергетический институт, представивший 20 решений. В свою очередь, РХТУ имени Д.И. Менделеева внес в "Банк технологий" 19 высокотехнологичных разработок, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет – 14, Российский биотехнологический университет – девять, а МГТУ имени Н.Э. Баумана – четыре решения.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, сервис позволяет самостоятельно подобрать необходимую технологию, найти компанию, оказывающую услуги по внедрению, получить информацию о практической эффективности, а также заказать подробную консультацию по решению. "С 2023 года, помимо предприятий, свои разработки в реестре могут разместить высшие учебные заведения страны", – пояснил он.
В частности, МЭИ предлагает экзоскелет на базе электро-гидропневмопривода, который усиливает физические возможности человека. МГТУ имени Н.Э.Баумана экспонирует образец промышленного комплекса селективного лазерного плавления - 3D-фабрику для производства изделий методом послойного спекания металлических порошков. Также университет предлагает высокопроизводительную интеграционную платформу ИИ для комплексного управления большими данными. Пермский Национальный исследовательский политехнический университет предлагает инновационный способ переработки отходов с использованием метода сверхкритического состояния воды. Метод экологичен и позволяет перерабатывать сложные смеси отходов – медицинские, пищевые, сельскохозяйственные, промышленные и другие виды, отметили в пресс-службе.