https://ria.ru/20250425/lentochki-2013423738.html

"Волонтеры Победы" раздали около тысячи георгиевских ленточек в Ташкенте

"Волонтеры Победы" раздали около тысячи георгиевских ленточек в Ташкенте - РИА Новости, 25.04.2025

"Волонтеры Победы" раздали около тысячи георгиевских ленточек в Ташкенте

Активисты всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Узбекистане раздали уже около 1 тысячи георгиевских ленточек в Ташкенте, сообщил... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:02:00+03:00

2025-04-25T15:02:00+03:00

2025-04-25T15:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ташкент

узбекистан

россия

волонтеры победы

единая россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013137797_0:126:2884:1748_1920x0_80_0_0_3c8751bfb73f96f5f5c911ec12bfc15f.jpg

ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Активисты всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Узбекистане раздали уже около 1 тысячи георгиевских ленточек в Ташкенте, сообщил журналистам координатор движения в республике Сергей Ежков. В пятницу волонтеры раздавали георгиевские ленточки у здания Русского дома в Ташкенте участникам "Диктант победы". Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" проходит в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. "Уже более шести лет мы проводим акцию "Георгиевская ленточка". Мы проводим ее на площадке Русского дома в Ташкенте. Также наши волонтеры раздают их в своих учебных заведениях. И в этом году акция началась хорошо, мы уже раздали порядка одной тысячи ленточек", - рассказал о ходе акции журналистам Ежков. Георгиевские ленточки в столице Узбекистана все желающие могут получить с 18 апреля. На "Диктант Победы" в Ташкенте пришли около 100 человек, главным образом, граждане Узбекистана. У входа в Русский дом, они также взяли предлагаемые волонтёрами георгиевские ленточки. Многие из них пришли на диктант целыми семьями или классами, помогая друг другу надёжно прикрепить на одежду важный для них атрибут памяти о Великой Победе. "Конечно, безусловно, большой интерес. Организации или частные лица, которые хотят принять участие в этой акции, они приходят к нам, мы с удовольствием эти ленточки раздаем всем желающим, кто захочет", - рассказала руководитель представительства Россотрудничества в республике Ирина Старосельская. Он уточнила, что от местных организаций также поступают онлайн-заявки на ленточки. В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь". С 2022 года законодательно установлен статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который может использоваться при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. Акция проводится силами тысяч волонтеров Победы при информационной поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20250425/kravtsov-2013389036.html

https://ria.ru/20250425/diktant-2013422818.html

ташкент

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ташкент, узбекистан, россия, волонтеры победы, единая россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне