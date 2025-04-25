https://ria.ru/20250425/lavrov-2013449892.html

Франция посылает России сигналы, заявил Лавров

Франция посылает России сигналы, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2025

Франция посылает России сигналы, заявил Лавров

Париж иногда посылает Москве сигналы, что на самом деле хотел бы решать возникшие проблемы, но "шепотом", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:14:00+03:00

2025-04-25T16:14:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Париж иногда посылает Москве сигналы, что на самом деле хотел бы решать возникшие проблемы, но "шепотом", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства. Как сообщило министерство иностранных дел, Лавров вручил президенту Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэлю Киде орден Дружбы. "Мне доставляет и удовольствие, и честь выполнить почетную миссию – вручить вам орден Дружбы в соответствии с указом президента России Владимира Путина... Вы выступаете в защиту дружбы между российским и французским народами, несмотря на жесткую, враждебную, русофобскую риторику, которую мы практически ежедневно слышим из Парижа. Иногда наши французские коллеги посылают нам сигналы, о том, что они на самом деле хотят как-то решать возникшие проблемы, но посылают их шепотом. Печально, что во французское общественное мнение внедряется ложное и, я бы сказал, грубое примитивное объяснение происходящего вокруг Украины", - сказал Лавров. Он добавил, что у Киде всегда была задача продвигать дружбу, сотрудничество, взаимопонимание и ценить непростые страницы общей истории России и Франции. "Первое время и до 2022 года мы всегда называли вас большим другом нашей страны. Но с 2022 года этот термин морально устарел, потому что вы стали гражданином Российской Федерации. Как гражданину двух великих держав это позволяет вам более эффективно продвигать благородные задачи, которые вы ставите перед собой... О прочности наших связей говорят факты, что ряд французских компаний, несмотря на угрозы и на сложности, остались в России, в том числе благодаря вашему настрою на отстаивание их законных интересов, договоренностей, которые они заключали со своими российскими партнерами. Убежден, что они сделали правильный выбор, в том числе благодаря вам", - подчеркнул российский министр.

https://ria.ru/20250424/makron-2013291527.html

https://ria.ru/20250411/karty-2010703645.html

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россия, париж, москва, сергей лавров, владимир путин, франция, в мире