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Новое производство открылось на АО "СМК Кулебаки" - РИА Новости, 25.04.2025
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Нижегородская область
21:12 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/kulebaki-2013515309.html
Новое производство открылось на АО "СМК Кулебаки"
Новое производство открылось на АО "СМК Кулебаки" - РИА Новости, 25.04.2025
Новое производство открылось на АО "СМК Кулебаки"
На базе АО "СМК Кулебаки" Нижегородской области в пятницу состоялась торжественная церемония открытия первой очереди производственного комплекса, реализованной... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:12:00+03:00
2025-04-25T21:12:00+03:00
нижегородская область
пресс-релизы
глеб никитин
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МОСКВА, 25 апр – пресс-служба АО "СМК Кулебаки". На базе АО "СМК Кулебаки" Нижегородской области в пятницу состоялась торжественная церемония открытия первой очереди производственного комплекса, реализованной в рамках масштабной инвестиционной программы. Инвестиционный проект предусматривал модернизацию действующего производства и строительство новых производственных площадей. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Совета директоров ГК "СМК" Александр Шамсутдинов. Нажатием символической кнопки Никитин и Шамсутдинов дали старт работе нового производственного комплекса. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 2,4 миллиарда рублей, создано более 500 новых рабочих мест. "У предприятия богатая 80-летняя история, и на сегодняшний день область применения его продукции только растет. Металлоконструкции, произведенные здесь, использовались при строительстве нашего нового ледового дворца на Стрелке, физкультурно-оздоровительных комплексов, промышленных объектов, дорог. Учитывая проекты, которые сейчас реализуются в регионе и стране, потенциал у кулебакского предприятия очень серьезный. При этом модернизация завода – еще один важный шаг в развитии муниципалитета. За последние два года количество рабочих мест здесь увеличилось в полтора раза - до 1 100, а средняя зарплата существенно выше, чем по региону", - отметил Никитин. Запуск такого высокотехнологичного производства на территории АО "СМК Кулебаки" знаменует новый этап в развитии промышленного сектора региона. Инвестиционный проект положительно повлияет на рост производственных показателей, которые окажут существенное влияние на укрепление промышленно-экономического потенциала региона. "Сегодня СМК Кулебаки активно развивается как системообразующее предприятие города и Нижегородской области, участвуя в социальной жизни региона. Наша главная ценность – люди, которые у нас работают!" – подчеркнул Шамсутдинов. Перед запуском нового производственного комплекса для почетных гостей провели презентацию ключевых аспектов деятельности АО "СМК Кулебаки". Особое внимание уделили истории предприятия, его роли в становлении и развитии металлостроительной отрасли в стране, текущим производственным достижениям и показателям, а также перспективным проектам. Реализация инвестиционной программы по расширению производства открывает новые возможности для развития предприятия. Увеличение производственных мощностей создаст условия для роста объемов выпускаемой продукции. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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пресс-релизы, глеб никитин
Нижегородская область, Пресс-релизы, Глеб Никитин
Новое производство открылось на АО "СМК Кулебаки"

На базе АО "СМК Кулебаки" открылась первая очередь производственного комплекса

© Фото : пресс-служба АО "СМК Кулебаки"Церемония торжественного открытия нового производства на АО "СМК Кулебаки"
Церемония торжественного открытия нового производства на АО СМК Кулебаки - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : пресс-служба АО "СМК Кулебаки"
Церемония торжественного открытия нового производства на АО "СМК Кулебаки". Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – пресс-служба АО "СМК Кулебаки". На базе АО "СМК Кулебаки" Нижегородской области в пятницу состоялась торжественная церемония открытия первой очереди производственного комплекса, реализованной в рамках масштабной инвестиционной программы.
Инвестиционный проект предусматривал модернизацию действующего производства и строительство новых производственных площадей.
В торжественной церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Совета директоров ГК "СМК" Александр Шамсутдинов.
Нажатием символической кнопки Никитин и Шамсутдинов дали старт работе нового производственного комплекса. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 2,4 миллиарда рублей, создано более 500 новых рабочих мест.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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17 апреля, 15:23
"У предприятия богатая 80-летняя история, и на сегодняшний день область применения его продукции только растет. Металлоконструкции, произведенные здесь, использовались при строительстве нашего нового ледового дворца на Стрелке, физкультурно-оздоровительных комплексов, промышленных объектов, дорог. Учитывая проекты, которые сейчас реализуются в регионе и стране, потенциал у кулебакского предприятия очень серьезный. При этом модернизация завода – еще один важный шаг в развитии муниципалитета. За последние два года количество рабочих мест здесь увеличилось в полтора раза - до 1 100, а средняя зарплата существенно выше, чем по региону", - отметил Никитин.
Запуск такого высокотехнологичного производства на территории АО "СМК Кулебаки" знаменует новый этап в развитии промышленного сектора региона. Инвестиционный проект положительно повлияет на рост производственных показателей, которые окажут существенное влияние на укрепление промышленно-экономического потенциала региона.
"Сегодня СМК Кулебаки активно развивается как системообразующее предприятие города и Нижегородской области, участвуя в социальной жизни региона. Наша главная ценность – люди, которые у нас работают!" – подчеркнул Шамсутдинов.
Перед запуском нового производственного комплекса для почетных гостей провели презентацию ключевых аспектов деятельности АО "СМК Кулебаки". Особое внимание уделили истории предприятия, его роли в становлении и развитии металлостроительной отрасли в стране, текущим производственным достижениям и показателям, а также перспективным проектам.
Реализация инвестиционной программы по расширению производства открывает новые возможности для развития предприятия. Увеличение производственных мощностей создаст условия для роста объемов выпускаемой продукции.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Нижегородская областьПресс-релизыГлеб Никитин
 
 
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