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В Комсомольск-на-Амуре выставили трофейную технику
В Комсомольск-на-Амуре выставили трофейную технику - РИА Новости, 25.04.2025
В Комсомольск-на-Амуре выставили трофейную технику
Техника НАТО и ВСУ, захваченная бойцами российской армии в ходе специальной военной операции (СВО), прибыла в Комсомольск-на-Амуре, ее выставили на городской... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T07:20:00+03:00
2025-04-25T07:20:00+03:00
2025-04-25T07:20:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Техника НАТО и ВСУ, захваченная бойцами российской армии в ходе специальной военной операции (СВО), прибыла в Комсомольск-на-Амуре, ее выставили на городской площади, сообщает Восточный военный округ. "По случаю праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественный войне, в Комсомольск-на-Амуре прибыла трофейная техника НАТО и ВСУ, захваченная военнослужащими группировки войск "Восток" в зоне СВО", - сообщает округ. Семь единиц бронированной техники различного назначения выставлены на городской площади перед Дворцом культуры. Это – машина "FV 140 Samaritan", медицинский автомобиль "M1152 HMMWV", бронетранспортер BMC Kirpi, два бронетранспортера "International MaxxPro", бронетранспортеры "M 113" и БТР-4 "Буцефал". Отмечается, что военнослужащие ВВО расскажут желающим историю каждой захваченной единицы.
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В Комсомольск-на-Амуре выставили трофейную технику
В Комсомольск-на-Амуре выставили захваченную бойцами СВО технику НАТО и ВСУ