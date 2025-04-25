https://ria.ru/20250425/komsomolsk-na-amure-2013317673.html

В Комсомольск-на-Амуре выставили трофейную технику

В Комсомольск-на-Амуре выставили трофейную технику - РИА Новости, 25.04.2025

В Комсомольск-на-Амуре выставили трофейную технику

Техника НАТО и ВСУ, захваченная бойцами российской армии в ходе специальной военной операции (СВО), прибыла в Комсомольск-на-Амуре, ее выставили на городской... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T07:20:00+03:00

2025-04-25T07:20:00+03:00

2025-04-25T07:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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комсомольск-на-амуре

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80-летие победы в великой отечественной войне

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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Техника НАТО и ВСУ, захваченная бойцами российской армии в ходе специальной военной операции (СВО), прибыла в Комсомольск-на-Амуре, ее выставили на городской площади, сообщает Восточный военный округ. "По случаю праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественный войне, в Комсомольск-на-Амуре прибыла трофейная техника НАТО и ВСУ, захваченная военнослужащими группировки войск "Восток" в зоне СВО", - сообщает округ. Семь единиц бронированной техники различного назначения выставлены на городской площади перед Дворцом культуры. Это – машина "FV 140 Samaritan", медицинский автомобиль "M1152 HMMWV", бронетранспортер BMC Kirpi, два бронетранспортера "International MaxxPro", бронетранспортеры "M 113" и БТР-4 "Буцефал". Отмечается, что военнослужащие ВВО расскажут желающим историю каждой захваченной единицы.

https://ria.ru/20250425/pobeda-2013317111.html

комсомольск-на-амуре

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в мире, комсомольск-на-амуре, нато, вооруженные силы украины, бтр-4, 80-летие победы в великой отечественной войне, вооруженные силы рф