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В Комсомольск-на-Амуре выставили трофейную технику - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:20 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/komsomolsk-na-amure-2013317673.html
В Комсомольск-на-Амуре выставили трофейную технику
В Комсомольск-на-Амуре выставили трофейную технику - РИА Новости, 25.04.2025
В Комсомольск-на-Амуре выставили трофейную технику
Техника НАТО и ВСУ, захваченная бойцами российской армии в ходе специальной военной операции (СВО), прибыла в Комсомольск-на-Амуре, ее выставили на городской... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T07:20:00+03:00
2025-04-25T07:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
комсомольск-на-амуре
нато
вооруженные силы украины
бтр-4
80-летие победы в великой отечественной войне
вооруженные силы рф
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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Техника НАТО и ВСУ, захваченная бойцами российской армии в ходе специальной военной операции (СВО), прибыла в Комсомольск-на-Амуре, ее выставили на городской площади, сообщает Восточный военный округ. "По случаю праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественный войне, в Комсомольск-на-Амуре прибыла трофейная техника НАТО и ВСУ, захваченная военнослужащими группировки войск "Восток" в зоне СВО", - сообщает округ. Семь единиц бронированной техники различного назначения выставлены на городской площади перед Дворцом культуры. Это – машина "FV 140 Samaritan", медицинский автомобиль "M1152 HMMWV", бронетранспортер BMC Kirpi, два бронетранспортера "International MaxxPro", бронетранспортеры "M 113" и БТР-4 "Буцефал". Отмечается, что военнослужащие ВВО расскажут желающим историю каждой захваченной единицы.
https://ria.ru/20250425/pobeda-2013317111.html
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в мире, комсомольск-на-амуре, нато, вооруженные силы украины, бтр-4, 80-летие победы в великой отечественной войне, вооруженные силы рф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Комсомольск-на-Амуре, НАТО, Вооруженные силы Украины, БТР-4, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы РФ
В Комсомольск-на-Амуре выставили трофейную технику

В Комсомольск-на-Амуре выставили захваченную бойцами СВО технику НАТО и ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкОткрытие выставки трофейной техники в Волгограде
Открытие выставки трофейной техники в Волгограде - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Открытие выставки трофейной техники в Волгограде. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Техника НАТО и ВСУ, захваченная бойцами российской армии в ходе специальной военной операции (СВО), прибыла в Комсомольск-на-Амуре, ее выставили на городской площади, сообщает Восточный военный округ.
"По случаю праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественный войне, в Комсомольск-на-Амуре прибыла трофейная техника НАТО и ВСУ, захваченная военнослужащими группировки войск "Восток" в зоне СВО", - сообщает округ.
Семь единиц бронированной техники различного назначения выставлены на городской площади перед Дворцом культуры. Это – машина "FV 140 Samaritan", медицинский автомобиль "M1152 HMMWV", бронетранспортер BMC Kirpi, два бронетранспортера "International MaxxPro", бронетранспортеры "M 113" и БТР-4 "Буцефал".
Отмечается, что военнослужащие ВВО расскажут желающим историю каждой захваченной единицы.
Трофейный американский танк Abrams - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В 80-летнюю годовщину Победы в Приморье откроется выставка трофеев
Вчера, 07:15
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреКомсомольск-на-АмуреНАТОВооруженные силы УкраиныБТР-480-летие Победы в Великой Отечественной войнеВооруженные силы РФ
 
 
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