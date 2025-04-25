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Священник рассказал, можно ли ходить на кладбище на Красную горку - РИА Новости, 25.04.2025
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Религия
 
13:50 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/kladbische-2013399199.html
Священник рассказал, можно ли ходить на кладбище на Красную горку
Священник рассказал, можно ли ходить на кладбище на Красную горку - РИА Новости, 25.04.2025
Священник рассказал, можно ли ходить на кладбище на Красную горку
Священники не служат панихиды по усопшим в период Светлой седмицы до Радоницы, а у мирян нет традиции посещать кладбища, но если все же пришли на могилу, то... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:50:00+03:00
2025-04-25T13:50:00+03:00
религия
иисус христос
максим первозванский
русская православная церковь
пасха
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Священники не служат панихиды по усопшим в период Светлой седмицы до Радоницы, а у мирян нет традиции посещать кладбища, но если все же пришли на могилу, то можно помолиться самому и спеть тропарь Пасхи, чтобы "поделиться с усопшим пасхальной радостью", рассказал РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встретили 20 апреля. Торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко встречают первую неделю (седмицу) после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которая произошла вследствие Воскресения Иисуса Христа. По традиции в храмах не проводят заупокойные богослужения, кроме отпевания, до конца Светлой недели, которая завершается праздником Антипасхи, или Фоминым воскресеньем (27 апреля в 2025 году). Заупокойные богослужения начинают совершать на Радоницу, это всегда вторник второй недели после Пасхи (29 апреля в 2025 году). Но из-за того, что богослужебный суточный круг начинается накануне, фактически эти поминовения уже совершают с понедельника, то есть с 28 апреля. "До Радоницы в Церкви не совершают служб по усопшим – панихиды, литии (заупокойная молитва, которую может совершать как священник, так и мирянин - ред.), потому что Пасха и Светлая неделя – время особой радости о Воскресении Христовом, на этом и делается акцент. Исключение – если человек умер в Пасху или на Светлой неделе, тогда, конечно, его отпевают, но по особому, пасхальному чину. Есть и другие поминовения усопших на Светлой неделе: в храмах принимают записки на проскомидию (во время литургии совершают проскомидию - приготовление хлеба и вина для Евхаристии, на проскомидии в том числе молятся о живых и мертвых – ред.). И эти записки принимают всегда, потому что на проскомидии мы всегда молимся о живых и усопших, в Светлую седмицу в том числе", - рассказал отец Феодорит. Также, отметил он, верующие могут сами помолится об усопшем – даже на Светлой, пасхальной неделе. "Ездить на кладбища до Радоницы традиции нет, это, в общем-то, не принято. Но бывает годовщина смерти или родственникам другой возможности собраться нет, приехали до Радоницы. Конечно, мирянин всегда может помолиться у могилы об усопшем, даже прочитать литию. Можно и в храме самому помолиться за усопших. Но просить священника, чтобы он служил панихиду, литию – в храме или на кладбище – до Радоницы нельзя", - пояснил священник. Также он напомнил, что слово "Радоница" происходит от "радость". "Мы несем пасхальную радость усопшим, делимся ею с ними, ведь душа жива, они нас слышат. Поэтому на могиле можно даже спеть пасхальный тропарь: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав", - заключил собеседник агентства. Как ранее рассказывал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, в Радоницу уместно подать записку за упокой, пойти на кладбище, помолиться у могилы, попросить, чтобы священник совершил заупокойное богослужение на кладбище или в храме. Вместе с тем, он предостерег от следования некоторым "народным" обычаям – оставлять на могиле еду, поливать могилу, стелить на нее скатерть, то есть "пытаться усопшего накормить, напоить - получается трапеза с покойником". Он подчеркнул, что это грех и языческие представления об общении с усопшими. Впрочем, у могилы можно и перекусить, но только "если эта еда предназначается вам самим, а трапеза не носит ритуального значения".
https://ria.ru/20250422/putin-2012820937.html
https://ria.ru/20250424/svjaschenniki-2013274333.html
https://ria.ru/20250425/radonitsa-1783208749.html
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иисус христос, максим первозванский, русская православная церковь, пасха
Религия, Иисус Христос, Максим Первозванский, Русская православная церковь, Пасха
Священник рассказал, можно ли ходить на кладбище на Красную горку

Иеромонах Феодорит: панихиды на кладбищах не служатся всю неделю после Пасхи

© РИА Новости / Денис Гуков | Перейти в медиабанкМогила на одном из кладбищ Читы
Могила на одном из кладбищ Читы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Денис Гуков
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Священники не служат панихиды по усопшим в период Светлой седмицы до Радоницы, а у мирян нет традиции посещать кладбища, но если все же пришли на могилу, то можно помолиться самому и спеть тропарь Пасхи, чтобы "поделиться с усопшим пасхальной радостью", рассказал РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встретили 20 апреля. Торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко встречают первую неделю (седмицу) после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которая произошла вследствие Воскресения Иисуса Христа. По традиции в храмах не проводят заупокойные богослужения, кроме отпевания, до конца Светлой недели, которая завершается праздником Антипасхи, или Фоминым воскресеньем (27 апреля в 2025 году). Заупокойные богослужения начинают совершать на Радоницу, это всегда вторник второй недели после Пасхи (29 апреля в 2025 году). Но из-за того, что богослужебный суточный круг начинается накануне, фактически эти поминовения уже совершают с понедельника, то есть с 28 апреля.
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"До Радоницы в Церкви не совершают служб по усопшим – панихиды, литии (заупокойная молитва, которую может совершать как священник, так и мирянин - ред.), потому что Пасха и Светлая неделя – время особой радости о Воскресении Христовом, на этом и делается акцент. Исключение – если человек умер в Пасху или на Светлой неделе, тогда, конечно, его отпевают, но по особому, пасхальному чину. Есть и другие поминовения усопших на Светлой неделе: в храмах принимают записки на проскомидию (во время литургии совершают проскомидию - приготовление хлеба и вина для Евхаристии, на проскомидии в том числе молятся о живых и мертвых – ред.). И эти записки принимают всегда, потому что на проскомидии мы всегда молимся о живых и усопших, в Светлую седмицу в том числе", - рассказал отец Феодорит.
Также, отметил он, верующие могут сами помолится об усопшем – даже на Светлой, пасхальной неделе.
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"Ездить на кладбища до Радоницы традиции нет, это, в общем-то, не принято. Но бывает годовщина смерти или родственникам другой возможности собраться нет, приехали до Радоницы. Конечно, мирянин всегда может помолиться у могилы об усопшем, даже прочитать литию. Можно и в храме самому помолиться за усопших. Но просить священника, чтобы он служил панихиду, литию – в храме или на кладбище – до Радоницы нельзя", - пояснил священник.
Также он напомнил, что слово "Радоница" происходит от "радость".
"Мы несем пасхальную радость усопшим, делимся ею с ними, ведь душа жива, они нас слышат. Поэтому на могиле можно даже спеть пасхальный тропарь: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав", - заключил собеседник агентства.
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Как ранее рассказывал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, в Радоницу уместно подать записку за упокой, пойти на кладбище, помолиться у могилы, попросить, чтобы священник совершил заупокойное богослужение на кладбище или в храме.
Вместе с тем, он предостерег от следования некоторым "народным" обычаям – оставлять на могиле еду, поливать могилу, стелить на нее скатерть, то есть "пытаться усопшего накормить, напоить - получается трапеза с покойником". Он подчеркнул, что это грех и языческие представления об общении с усопшими. Впрочем, у могилы можно и перекусить, но только "если эта еда предназначается вам самим, а трапеза не носит ритуального значения".
 
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