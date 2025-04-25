Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе проведут акцию "Бессмертный полк", несмотря на запреты - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:02 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/kishinev-2013424025.html
В Кишиневе проведут акцию "Бессмертный полк", несмотря на запреты
В Кишиневе проведут акцию "Бессмертный полк", несмотря на запреты - РИА Новости, 25.04.2025
В Кишиневе проведут акцию "Бессмертный полк", несмотря на запреты
Общественники и молдавская оппозиция намерены провести 9 мая в День Победы шествие "Бессмертного полка" на центральной площади Кишинева, несмотря на отказ... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:02:00+03:00
2025-04-25T15:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
справки
молдавия
кишинев
германия
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874360316_0:225:1200:900_1920x0_80_0_0_1597c0ca0b54da376d543b49ebb530f1.jpg
КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Общественники и молдавская оппозиция намерены провести 9 мая в День Победы шествие "Бессмертного полка" на центральной площади Кишинева, несмотря на отказ властей согласовать маршрут, заявил в пятницу лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович по итогам специального заседания в городском совете молдавской столицы. Ранее правительство Молдавии объявило, что на центральной площади молдавской столицы 9 мая пройдут мероприятия, посвященные Дню Европы с участием иностранных делегаций. Этот шаг оппозиция рассматривает как очередную попытку властей вытеснить традиционное празднование Дня Победы, которое долгие годы проводилось именно на главной площади столицы с многотысячным шествием "Бессмертного полка". Основной площадкой для празднования 9 мая власти Молдавии планируют сделать городской парк "Валя Морилор", расположенный вдали от центра Кишинева. В предыдущие годы шествие "Бессмертного полка" традиционно проходило по центральным улицам города с выходом на площадь Великого национального собрания. "Сегодня в мэрии Кишинева прошла третья встреча общественных деятелей, политиков, представителей власти, в ходе которых обсуждались вопросы празднования Дня Победы 9 мая в столице республики. Представители координационного комитета предлагали властям компромиссный вариант - временно предоставить проезжую часть у площади для формирования колонны, однако Государственная канцелярия отклонила это предложение. Наш призыв встречать на площади День Победы, собираться и готовиться к шествию "Бессмертного полка" остается в силе", - сказал журналистам Петрович. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250424/moldavija-2013237209.html
https://ria.ru/20250423/moldavija-2012906629.html
молдавия
кишинев
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874360316_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_ac557722bec02c2d9da157c596901656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, молдавия, кишинев, германия, майя санду
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Справки, Молдавия, Кишинев, Германия, Майя Санду
В Кишиневе проведут акцию "Бессмертный полк", несмотря на запреты

Петрович: в Кишиневе "Бессмертный полк" проведут 9 мая, несмотря на запреты

© Sputnik / ОсматескоМитинг в защиту дня победы в Кишиневе
Митинг в защиту дня победы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Sputnik / Осматеско
Митинг в защиту дня победы в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Общественники и молдавская оппозиция намерены провести 9 мая в День Победы шествие "Бессмертного полка" на центральной площади Кишинева, несмотря на отказ властей согласовать маршрут, заявил в пятницу лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович по итогам специального заседания в городском совете молдавской столицы.
Ранее правительство Молдавии объявило, что на центральной площади молдавской столицы 9 мая пройдут мероприятия, посвященные Дню Европы с участием иностранных делегаций. Этот шаг оппозиция рассматривает как очередную попытку властей вытеснить традиционное празднование Дня Победы, которое долгие годы проводилось именно на главной площади столицы с многотысячным шествием "Бессмертного полка". Основной площадкой для празднования 9 мая власти Молдавии планируют сделать городской парк "Валя Морилор", расположенный вдали от центра Кишинева. В предыдущие годы шествие "Бессмертного полка" традиционно проходило по центральным улицам города с выходом на площадь Великого национального собрания.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Молдавии призвали власти осознать опасность переписывания истории
24 апреля, 16:40
"Сегодня в мэрии Кишинева прошла третья встреча общественных деятелей, политиков, представителей власти, в ходе которых обсуждались вопросы празднования Дня Победы 9 мая в столице республики. Представители координационного комитета предлагали властям компромиссный вариант - временно предоставить проезжую часть у площади для формирования колонны, однако Государственная канцелярия отклонила это предложение. Наш призыв встречать на площади День Победы, собираться и готовиться к шествию "Бессмертного полка" остается в силе", - сказал журналистам Петрович.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Молдавии отказались выделять почетный караул для захоронения героев ВОВ
23 апреля, 11:12
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреСправкиМолдавияКишиневГерманияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала