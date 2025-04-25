https://ria.ru/20250425/kirgizija-2013439722.html
Задержанную в Киргизии сотрудницу Русского дома отпустят под домашний арест
Задержанную в Киргизии сотрудницу Русского дома отпустят под домашний арест - РИА Новости, 25.04.2025
Задержанную в Киргизии сотрудницу Русского дома отпустят под домашний арест
Задержанную в Киргизии сотрудницу Русского дома Наталью Секерину отпустят под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Посольства России в Бишкеке. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:37:00+03:00
2025-04-25T15:37:00+03:00
2025-04-25T16:24:00+03:00
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БИШКЕК, 25 апр — РИА Новости. Задержанную в Киргизии сотрудницу Русского дома Наталью Секерину отпустят под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Посольства России в Бишкеке."Органы следствия сочли возможным сменить ранее избранную <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест", — сказал собеседник агентства. Как отметили в диппредставительстве, у киргизских спецслужб нет претензий к Русскому дому, а задержание их работника не связано с деятельностью Россотрудничества в Бишкеке.Ранее в пятницу посол России Сергей Вакунов обсудил с главой Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбеком Ташиевым ситуацию с Секериной и блогером Виктором Васильевым, которых задержали 23 и 24 апреля. Их подозревают в соучастии в вербовке наемников для задействования в вооруженных конфликтах за рубежом. За это грозит до десяти лет лишения свободы. Суд арестовал обоих на время следствия до 17 июня. Фигурантами дела значатся еще двое граждан, один из которых, по данным местных СМИ, является сотрудником пресс-службы мэрии Оша. В Россотрудничестве подтвердили, что гражданка Киргизии Секерина работала в Русском доме с 2024 года. Там также подчеркнули, что Российский центр науки и культуры ведет деятельность исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением двух стран.
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киргизия, бишкек, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Киргизия, Бишкек, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Задержанную в Киргизии сотрудницу Русского дома отпустят под домашний арест
Сотрудницу Русского дома в Киргизии Секерину отпустят под домашний арест