https://ria.ru/20250425/kinostudija-2013430472.html

На Киностудии Горького пройдут экскурсии к 80-летию Победы

На Киностудии Горького пройдут экскурсии к 80-летию Победы - РИА Новости, 25.04.2025

На Киностудии Горького пройдут экскурсии к 80-летию Победы

На Киностудии Горького к 80-летию Победы пройдут экскурсии "О живых думать надо…", где посетителям расскажут о лучших военных фильмах "золотой коллекции",... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:23:00+03:00

2025-04-25T15:23:00+03:00

2025-04-25T15:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир рогов

станислав ростоцкий

татьяна лиознова

киностудия имени м. горького

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928425481_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_664ba47e67b663a1df0342e261b30de7.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На Киностудии Горького к 80-летию Победы пройдут экскурсии "О живых думать надо…", где посетителям расскажут о лучших военных фильмах "золотой коллекции", сообщили в пресс-службе киностудии. "Киностудия Горького, которая в этом году отмечает 110-летие, приглашает москвичей и гостей столицы на уникальную тематическую экскурсию "О живых думать надо…", посвященную юбилею Победы. В течение двух дней 10 и 11 мая пройдут всего четыре экскурсии: начало в 14:00 и 16:00", - говорится в сообщении. Посетители смогут узнать историю создания лент о Великой Отечественной войне на московской Киностудии Горького, среди которых "Офицеры" Владимира Рогового 1971 года, "…А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого 1972 года, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой 1973 года и другие. Кроме того, специально ко Дню Победы была расширена постоянная экспозиция на Киностудии Горького, где теперь можно увидеть костюмы из фильмов о войне. На экскурсии покажут альбом фотопроб к картине "…А зори здесь тихие…", фотографии фронтовиков-студийцев и наградные списки, а также историческую кинотехнику и предметы из коллекции комплекса костюма и реквизита Киностудии Горького 1940-х годов.

https://ria.ru/20250412/pobeda-2010870276.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир рогов, станислав ростоцкий, татьяна лиознова, киностудия имени м. горького, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне