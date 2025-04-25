https://ria.ru/20250425/kinostudija-2013430472.html
На Киностудии Горького пройдут экскурсии к 80-летию Победы
На Киностудии Горького пройдут экскурсии к 80-летию Победы - РИА Новости, 25.04.2025
На Киностудии Горького пройдут экскурсии к 80-летию Победы
На Киностудии Горького к 80-летию Победы пройдут экскурсии "О живых думать надо…", где посетителям расскажут о лучших военных фильмах "золотой коллекции",... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:23:00+03:00
2025-04-25T15:23:00+03:00
2025-04-25T15:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир рогов
станислав ростоцкий
татьяна лиознова
киностудия имени м. горького
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На Киностудии Горького к 80-летию Победы пройдут экскурсии "О живых думать надо…", где посетителям расскажут о лучших военных фильмах "золотой коллекции", сообщили в пресс-службе киностудии. "Киностудия Горького, которая в этом году отмечает 110-летие, приглашает москвичей и гостей столицы на уникальную тематическую экскурсию "О живых думать надо…", посвященную юбилею Победы. В течение двух дней 10 и 11 мая пройдут всего четыре экскурсии: начало в 14:00 и 16:00", - говорится в сообщении. Посетители смогут узнать историю создания лент о Великой Отечественной войне на московской Киностудии Горького, среди которых "Офицеры" Владимира Рогового 1971 года, "…А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого 1972 года, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой 1973 года и другие. Кроме того, специально ко Дню Победы была расширена постоянная экспозиция на Киностудии Горького, где теперь можно увидеть костюмы из фильмов о войне. На экскурсии покажут альбом фотопроб к картине "…А зори здесь тихие…", фотографии фронтовиков-студийцев и наградные списки, а также историческую кинотехнику и предметы из коллекции комплекса костюма и реквизита Киностудии Горького 1940-х годов.
https://ria.ru/20250412/pobeda-2010870276.html
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владимир рогов, станислав ростоцкий, татьяна лиознова, киностудия имени м. горького, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Рогов, Станислав Ростоцкий, Татьяна Лиознова, Киностудия имени М. Горького, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На Киностудии Горького пройдут экскурсии к 80-летию Победы
На Киностудии Горького к 80-летию Победы расскажут о лучших военных фильмах