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Глава Якутии запустил цех корпусных производств Жатайской судоверфи - РИА Новости, 25.04.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
18:53 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/jakutija-2013494709.html
Глава Якутии запустил цех корпусных производств Жатайской судоверфи
Глава Якутии запустил цех корпусных производств Жатайской судоверфи - РИА Новости, 25.04.2025
Глава Якутии запустил цех корпусных производств Жатайской судоверфи
Цех корпусных производств Жатайской судоверфи запустил в пятницу глава Якутии Айсен Николаев, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T18:53:00+03:00
2025-04-25T18:53:00+03:00
республика саха (якутия)
россия
якутск
арктика
айсен николаев
антон алиханов
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ЯКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Цех корпусных производств Жатайской судоверфи запустил в пятницу глава Якутии Айсен Николаев, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Глава Якутии Айсен Николаев дал старт опытной эксплуатации цеха корпусных производств Жатайской судоверфи - одного из ключевых объектов мастер-плана развития Якутска. Первым судном, которое будет заложено на верфи, станет несамоходная трюмная баржа класса "река-море" для ПАО "ЛОРП". Также в этом году здесь начнут строить первый паром и разборный мост", - рассказали в пресс-службе. Глава региона заявил, что в планах развития транспортной инфраструктуры региона - существенное обновление грузового и пассажирского флота. Производственная мощность судоверфи предусматривает строительство до 10 мелкосидящих речных судов различных типов и назначений. Свое поздравление якутянам со вводом в эксплуатацию объекта отправил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Он подчеркнул его стратегическое значение для Арктики и развития Северного морского пути. "Развитие транспортной инфраструктуры Ленского бассейна является одним из ключевых условий бесперебойного завоза грузов. С 2019 года Минпромторг России совместно с руководством республики и бизнес-сообществом проделал большую работу, необходимую для создания объекта подобного масштаба. Хочу поблагодарить главу, правительство региона, трудовой коллектив предприятия за слаженную работу над проектом. Мы находимся только в начале большого пути по обновлению внутреннего водного транспорта региона. Уверен, что профессионализм команды позволит нам достичь всех поставленных целей", - приводятся в сообщении слова Алиханова. По данным региональных властей, общая сумма вложений в проект составит более 8 миллиардов рублей, в том числе средств федерального и республиканского бюджетов, средств АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)", а также кредитных средств. В марте 2024 года акции Жатайской судоверфи переданы в собственность Якутии, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось о том, что проходящая в данный момент реконструкция Жатайской судоверфи позволит Якутии ежегодно строить до 10 речных судов и утилизировать не менее двух списанных судов. С учетом производственной мощности судоверфи до 2036 года планируется построить 130 единиц речных судов.
https://ria.ru/20250425/diktant-2013451793.html
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россия, якутск, арктика, айсен николаев, антон алиханов
Республика Саха (Якутия), Россия, Якутск, Арктика, Айсен Николаев, Антон Алиханов
Глава Якутии запустил цех корпусных производств Жатайской судоверфи

Глава Якутии Николаев запустил цех корпусных производств Жатайской судоверфи

© Фото : Глава Республики Саха (Якутия)/TelegramГлава Якутии запустил Цех корпусных производств Жатайской судоверфи
Глава Якутии запустил Цех корпусных производств Жатайской судоверфи - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Глава Республики Саха (Якутия)/Telegram
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ЯКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Цех корпусных производств Жатайской судоверфи запустил в пятницу глава Якутии Айсен Николаев, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Глава Якутии Айсен Николаев дал старт опытной эксплуатации цеха корпусных производств Жатайской судоверфи - одного из ключевых объектов мастер-плана развития Якутска. Первым судном, которое будет заложено на верфи, станет несамоходная трюмная баржа класса "река-море" для ПАО "ЛОРП". Также в этом году здесь начнут строить первый паром и разборный мост", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : Глава Республики Саха (Якутия)/TelegramГлава Якутии запустил Цех корпусных производств Жатайской судоверфи
Глава Якутии запустил Цех корпусных производств Жатайской судоверфи - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Глава Республики Саха (Якутия)/Telegram
Глава Якутии запустил Цех корпусных производств Жатайской судоверфи
Глава региона заявил, что в планах развития транспортной инфраструктуры региона - существенное обновление грузового и пассажирского флота. Производственная мощность судоверфи предусматривает строительство до 10 мелкосидящих речных судов различных типов и назначений.
Свое поздравление якутянам со вводом в эксплуатацию объекта отправил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Он подчеркнул его стратегическое значение для Арктики и развития Северного морского пути.
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"Развитие транспортной инфраструктуры Ленского бассейна является одним из ключевых условий бесперебойного завоза грузов. С 2019 года Минпромторг России совместно с руководством республики и бизнес-сообществом проделал большую работу, необходимую для создания объекта подобного масштаба. Хочу поблагодарить главу, правительство региона, трудовой коллектив предприятия за слаженную работу над проектом. Мы находимся только в начале большого пути по обновлению внутреннего водного транспорта региона. Уверен, что профессионализм команды позволит нам достичь всех поставленных целей", - приводятся в сообщении слова Алиханова.
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По данным региональных властей, общая сумма вложений в проект составит более 8 миллиардов рублей, в том числе средств федерального и республиканского бюджетов, средств АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)", а также кредитных средств.
В марте 2024 года акции Жатайской судоверфи переданы в собственность Якутии, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Ранее сообщалось о том, что проходящая в данный момент реконструкция Жатайской судоверфи позволит Якутии ежегодно строить до 10 речных судов и утилизировать не менее двух списанных судов. С учетом производственной мощности судоверфи до 2036 года планируется построить 130 единиц речных судов.
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Республика Саха (Якутия)РоссияЯкутскАрктикаАйсен НиколаевАнтон Алиханов
 
 
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