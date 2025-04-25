https://ria.ru/20250425/jakutija-2013494709.html

Глава Якутии запустил цех корпусных производств Жатайской судоверфи

Глава Якутии запустил цех корпусных производств Жатайской судоверфи - РИА Новости, 25.04.2025

Глава Якутии запустил цех корпусных производств Жатайской судоверфи

Цех корпусных производств Жатайской судоверфи запустил в пятницу глава Якутии Айсен Николаев, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T18:53:00+03:00

2025-04-25T18:53:00+03:00

2025-04-25T18:53:00+03:00

республика саха (якутия)

россия

якутск

арктика

айсен николаев

антон алиханов

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ЯКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Цех корпусных производств Жатайской судоверфи запустил в пятницу глава Якутии Айсен Николаев, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Глава Якутии Айсен Николаев дал старт опытной эксплуатации цеха корпусных производств Жатайской судоверфи - одного из ключевых объектов мастер-плана развития Якутска. Первым судном, которое будет заложено на верфи, станет несамоходная трюмная баржа класса "река-море" для ПАО "ЛОРП". Также в этом году здесь начнут строить первый паром и разборный мост", - рассказали в пресс-службе. Глава региона заявил, что в планах развития транспортной инфраструктуры региона - существенное обновление грузового и пассажирского флота. Производственная мощность судоверфи предусматривает строительство до 10 мелкосидящих речных судов различных типов и назначений. Свое поздравление якутянам со вводом в эксплуатацию объекта отправил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Он подчеркнул его стратегическое значение для Арктики и развития Северного морского пути. "Развитие транспортной инфраструктуры Ленского бассейна является одним из ключевых условий бесперебойного завоза грузов. С 2019 года Минпромторг России совместно с руководством республики и бизнес-сообществом проделал большую работу, необходимую для создания объекта подобного масштаба. Хочу поблагодарить главу, правительство региона, трудовой коллектив предприятия за слаженную работу над проектом. Мы находимся только в начале большого пути по обновлению внутреннего водного транспорта региона. Уверен, что профессионализм команды позволит нам достичь всех поставленных целей", - приводятся в сообщении слова Алиханова. По данным региональных властей, общая сумма вложений в проект составит более 8 миллиардов рублей, в том числе средств федерального и республиканского бюджетов, средств АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)", а также кредитных средств. В марте 2024 года акции Жатайской судоверфи переданы в собственность Якутии, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось о том, что проходящая в данный момент реконструкция Жатайской судоверфи позволит Якутии ежегодно строить до 10 речных судов и утилизировать не менее двух списанных судов. С учетом производственной мощности судоверфи до 2036 года планируется построить 130 единиц речных судов.

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https://ria.ru/20250422/jakutija-2012769488.html

https://ria.ru/20250415/gora-2011442563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, якутск, арктика, айсен николаев, антон алиханов