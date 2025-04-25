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Перелом в годовой инфляции в России придется на май, заявила Набиуллина
Перелом в годовой инфляции в России придется на май, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.04.2025
Перелом в годовой инфляции в России придется на май, заявила Набиуллина
Перелом в годовой инфляции в России придется на май, затем начнется замедление, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:43:00+03:00
2025-04-25T15:43:00+03:00
2025-04-25T15:43:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Перелом в годовой инфляции в России придется на май, затем начнется замедление, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "На наш взгляд, пик мы прошли в четвертом квартале - текущие темпы роста цен с учетом сезонности снизились практически в два раза в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом. Но годовая инфляция... на наш взгляд, перелом и переход к снижению будет происходить в мае, потому что это будет зависеть от того, с каким месяцем предыдущего года мы сравниваем", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России. "Некоторое повышение инфляции возможно в июле. Оно связано с таким уже постоянным фактором - индексация тарифов ЖКХ", - добавила Набиуллина.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Перелом в годовой инфляции в России придется на май, заявила Набиуллина
Набиуллина: перелом годовой инфляции придется на май, затем начнется замедление