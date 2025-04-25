https://ria.ru/20250425/igrushki-talismany-2013405883.html
Музейные работники в Магадане шьют игрушки-талисманы для бойцов СВО
Музейные работники в Магадане шьют игрушки-талисманы для бойцов СВО - РИА Новости, 25.04.2025
Музейные работники в Магадане шьют игрушки-талисманы для бойцов СВО
Сотрудники Магаданского областного краеведческого музея шьют талисманы для бойцов СВО, первую партию передали волонтерам. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:11:00+03:00
2025-04-25T14:11:00+03:00
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МАГАДАН, 25 апр - РИА Новости. Сотрудники Магаданского областного краеведческого музея шьют талисманы для бойцов СВО, первую партию передали волонтерам. "Сотрудники областного краеведческого музея шьют талисманы для бойцов СВО. За три месяца получилось около ста игрушек. Фетр, синтепон, фурнитуру приобретают на собственные сбережения. Музейщики с самого начала СВО помогают бойцам: покупают лекарства, собирают деньги. Несколько месяцев назад женщины решили объединиться и начать шить маленькие душевные талисманы. Работают во время обеденного перерыва и дома по вечерам", - сообщает пресс-служба Магаданского областного краеведческого музея. Уточняется, что первую партию талисманов передали в магаданский штаб приема помощи солдатам, ее отправят в зону СВО в начале мая. "Хотим, чтобы ребятам было просто приятно вспомнить о доме, чтобы от этих игрушек добро шло и тепло. Мы шьем от души и только с хорошим настроением", - цитирует пресс-служба музея специалиста экспозиционно-выставочной деятельности учреждения Любовь Курилович.
https://ria.ru/20250425/fabrika-2013405449.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, сво
Надежные люди, Магадан, СВО
Музейные работники в Магадане шьют игрушки-талисманы для бойцов СВО
Сотрудники Магаданского краеведческого музея шьют талисманы для бойцов СВО
МАГАДАН, 25 апр - РИА Новости. Сотрудники Магаданского областного краеведческого музея шьют талисманы для бойцов СВО, первую партию передали волонтерам.
"Сотрудники областного краеведческого музея шьют талисманы для бойцов СВО. За три месяца получилось около ста игрушек. Фетр, синтепон, фурнитуру приобретают на собственные сбережения. Музейщики с самого начала СВО помогают бойцам: покупают лекарства, собирают деньги. Несколько месяцев назад женщины решили объединиться и начать шить маленькие душевные талисманы. Работают во время обеденного перерыва и дома по вечерам", - сообщает пресс-служба Магаданского областного краеведческого музея.
Уточняется, что первую партию талисманов передали в магаданский штаб приема помощи солдатам, ее отправят в зону СВО в начале мая.
"Хотим, чтобы ребятам было просто приятно вспомнить о доме, чтобы от этих игрушек добро шло и тепло. Мы шьем от души и только с хорошим настроением", - цитирует пресс-служба музея специалиста экспозиционно-выставочной деятельности учреждения Любовь Курилович.