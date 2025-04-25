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Музейные работники в Магадане шьют игрушки-талисманы для бойцов СВО - РИА Новости, 25.04.2025
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Надежные люди
 
14:11 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/igrushki-talismany-2013405883.html
Музейные работники в Магадане шьют игрушки-талисманы для бойцов СВО
Музейные работники в Магадане шьют игрушки-талисманы для бойцов СВО - РИА Новости, 25.04.2025
Музейные работники в Магадане шьют игрушки-талисманы для бойцов СВО
Сотрудники Магаданского областного краеведческого музея шьют талисманы для бойцов СВО, первую партию передали волонтерам. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:11:00+03:00
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МАГАДАН, 25 апр - РИА Новости. Сотрудники Магаданского областного краеведческого музея шьют талисманы для бойцов СВО, первую партию передали волонтерам. "Сотрудники областного краеведческого музея шьют талисманы для бойцов СВО. За три месяца получилось около ста игрушек. Фетр, синтепон, фурнитуру приобретают на собственные сбережения. Музейщики с самого начала СВО помогают бойцам: покупают лекарства, собирают деньги. Несколько месяцев назад женщины решили объединиться и начать шить маленькие душевные талисманы. Работают во время обеденного перерыва и дома по вечерам", - сообщает пресс-служба Магаданского областного краеведческого музея. Уточняется, что первую партию талисманов передали в магаданский штаб приема помощи солдатам, ее отправят в зону СВО в начале мая. "Хотим, чтобы ребятам было просто приятно вспомнить о доме, чтобы от этих игрушек добро шло и тепло. Мы шьем от души и только с хорошим настроением", - цитирует пресс-служба музея специалиста экспозиционно-выставочной деятельности учреждения Любовь Курилович.
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Надежные люди, Магадан, СВО
Музейные работники в Магадане шьют игрушки-талисманы для бойцов СВО

Сотрудники Магаданского краеведческого музея шьют талисманы для бойцов СВО

© Фото предоставлено Магаданским областным краеведческим музеемМузейные работники в Магадане шьют талисманы для бойцов СВО
Музейные работники в Магадане шьют талисманы для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото предоставлено Магаданским областным краеведческим музеем
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МАГАДАН, 25 апр - РИА Новости. Сотрудники Магаданского областного краеведческого музея шьют талисманы для бойцов СВО, первую партию передали волонтерам.
"Сотрудники областного краеведческого музея шьют талисманы для бойцов СВО. За три месяца получилось около ста игрушек. Фетр, синтепон, фурнитуру приобретают на собственные сбережения. Музейщики с самого начала СВО помогают бойцам: покупают лекарства, собирают деньги. Несколько месяцев назад женщины решили объединиться и начать шить маленькие душевные талисманы. Работают во время обеденного перерыва и дома по вечерам", - сообщает пресс-служба Магаданского областного краеведческого музея.
© Фото предоставлено Магаданским областным краеведческим музеемМузейные работники в Магадане шьют талисманы для бойцов СВО
Музейные работники в Магадане шьют талисманы для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото предоставлено Магаданским областным краеведческим музеем
Музейные работники в Магадане шьют талисманы для бойцов СВО
Уточняется, что первую партию талисманов передали в магаданский штаб приема помощи солдатам, ее отправят в зону СВО в начале мая.
"Хотим, чтобы ребятам было просто приятно вспомнить о доме, чтобы от этих игрушек добро шло и тепло. Мы шьем от души и только с хорошим настроением", - цитирует пресс-служба музея специалиста экспозиционно-выставочной деятельности учреждения Любовь Курилович.
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