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Хинштейн назвал "Диктант Победы" прививкой от исторического беспамятства - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:09 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/hinshtejn-2013387434.html
Хинштейн назвал "Диктант Победы" прививкой от исторического беспамятства
Хинштейн назвал "Диктант Победы" прививкой от исторического беспамятства - РИА Новости, 25.04.2025
Хинштейн назвал "Диктант Победы" прививкой от исторического беспамятства
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, выступая в поселке Поныри на мемориале "Курская битва", назвал "Диктант Победы" прививкой от исторического... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:09:00+03:00
2025-04-25T13:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
курская область
александр хинштейн
диктант победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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КУРСК, 25 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, выступая в поселке Поныри на мемориале "Курская битва", назвал "Диктант Победы" прививкой от исторического беспамятства. "Мы находимся сейчас в поселке Поныри на мемориале "Курская битва", который наш президент открыл в год юбилея этого переломного сражения войны, и очень символично, что здесь же размещена теперь выставка современной трофейной военной техники, подбитой уже в ходе нынешних боев. Вот почему так важен "Диктант Победы". Это прививка от исторического беспамятства", - заявил Хинштейн на площадке для написания "Диктанта Победы" в поселке Поныри Курской области. Он добавил, что данная акция - это вклад в сохранение исторической памяти. "Я безмерно горд и счастлив, что акция, которую мы начинали 6 лет назад, стала сегодня действительно всенародной, всемирной, самым массовым тестом на знание истории Великой Отечественной войны", - добавил он. Отмечается, что в текущем году в Курской области открылось 575 площадок для написания диктанта, где собралось почти 18 тысяч человек. "Для курян память о Великой Отечественной войне сегодня особенно важна. Здесь не понаслышке знают, к чему приводит переписывание истории, мы воочию увидели, что такое современный фашизм. И так же, как и 80 лет назад, наши воины сегодня героически освобождают Курскую землю, завершая окончательный разгром врага. Это происходит прямо сейчас, буквально в двухстах километрах отсюда", - добавил врио губернатора.
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общество, курская область, александр хинштейн, диктант победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Курская область, Александр Хинштейн, Диктант Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Хинштейн назвал "Диктант Победы" прививкой от исторического беспамятства

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВсероссийская акция "Диктант Победы"
Всероссийская акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Всероссийская акция "Диктант Победы". Архивное фото
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КУРСК, 25 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, выступая в поселке Поныри на мемориале "Курская битва", назвал "Диктант Победы" прививкой от исторического беспамятства.
"Мы находимся сейчас в поселке Поныри на мемориале "Курская битва", который наш президент открыл в год юбилея этого переломного сражения войны, и очень символично, что здесь же размещена теперь выставка современной трофейной военной техники, подбитой уже в ходе нынешних боев. Вот почему так важен "Диктант Победы". Это прививка от исторического беспамятства", - заявил Хинштейн на площадке для написания "Диктанта Победы" в поселке Поныри Курской области.
Он добавил, что данная акция - это вклад в сохранение исторической памяти.
"Я безмерно горд и счастлив, что акция, которую мы начинали 6 лет назад, стала сегодня действительно всенародной, всемирной, самым массовым тестом на знание истории Великой Отечественной войны", - добавил он.
Отмечается, что в текущем году в Курской области открылось 575 площадок для написания диктанта, где собралось почти 18 тысяч человек.
"Для курян память о Великой Отечественной войне сегодня особенно важна. Здесь не понаслышке знают, к чему приводит переписывание истории, мы воочию увидели, что такое современный фашизм. И так же, как и 80 лет назад, наши воины сегодня героически освобождают Курскую землю, завершая окончательный разгром врага. Это происходит прямо сейчас, буквально в двухстах километрах отсюда", - добавил врио губернатора.
Всероссийская акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоКурская областьАлександр ХинштейнДиктант Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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