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В Балашихе оцепили двор, где при взрыве погиб генерал Москалик

В Балашихе оцепили двор, где при взрыве погиб генерал Москалик - РИА Новости, 25.04.2025

В Балашихе оцепили двор, где при взрыве погиб генерал Москалик

Правоохранители оцепили внутренний двор на бульваре Нестерова в Балашихе, где при взрыве погиб генерал генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщил корреспондент РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:37:00+03:00

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2025-04-25T16:37:00+03:00

происшествия

балашиха

ярослав москалик

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

убийство генерала москалика

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Правоохранители оцепили внутренний двор на бульваре Нестерова в Балашихе, где при взрыве погиб генерал генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщил корреспондент РИА Новости.По его словам, территорию огородили лентой со всех сторон, на месте ЧП идут следственные действия. На месте дежурят несколько машин ДПС, СК и скорой помощи.Корреспондент уточнил, что патрульные разворачивают пытающиеся проехать автомобили. Кроме того, для въезда закрыли участки на улице Колдунова, прилегающей к бульвару.Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома №2 на бульваре Нестерова утром в пятницу. Предположительно, там сработало самодельное взрывное устройство. Погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

балашиха

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происшествия, балашиха, ярослав москалик, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, убийство генерала москалика