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В Балашихе оцепили двор, где при взрыве погиб генерал Москалик - РИА Новости, 25.04.2025
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16:37 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/general-2013461221.html
В Балашихе оцепили двор, где при взрыве погиб генерал Москалик
В Балашихе оцепили двор, где при взрыве погиб генерал Москалик - РИА Новости, 25.04.2025
В Балашихе оцепили двор, где при взрыве погиб генерал Москалик
Правоохранители оцепили внутренний двор на бульваре Нестерова в Балашихе, где при взрыве погиб генерал генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщил корреспондент РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:37:00+03:00
2025-04-25T16:37:00+03:00
происшествия
балашиха
ярослав москалик
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
убийство генерала москалика
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Правоохранители оцепили внутренний двор на бульваре Нестерова в Балашихе, где при взрыве погиб генерал генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщил корреспондент РИА Новости.По его словам, территорию огородили лентой со всех сторон, на месте ЧП идут следственные действия. На месте дежурят несколько машин ДПС, СК и скорой помощи.Корреспондент уточнил, что патрульные разворачивают пытающиеся проехать автомобили. Кроме того, для въезда закрыли участки на улице Колдунова, прилегающей к бульвару.Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома №2 на бульваре Нестерова утром в пятницу. Предположительно, там сработало самодельное взрывное устройство. Погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".
балашиха
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РИА Новости
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Момент взрыва автомобиля в Балашихе
Момент взрыва автомобиля в Балашихе.
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происшествия, балашиха, ярослав москалик, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, убийство генерала москалика
Происшествия, Балашиха, Ярослав Москалик, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ, Убийство генерала Москалика
В Балашихе оцепили двор, где при взрыве погиб генерал Москалик

Полиция оцепила место гибели генерала Москалика в Балашихе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе
Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Правоохранители оцепили внутренний двор на бульваре Нестерова в Балашихе, где при взрыве погиб генерал генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщил корреспондент РИА Новости.
По его словам, территорию огородили лентой со всех сторон, на месте ЧП идут следственные действия. На месте дежурят несколько машин ДПС, СК и скорой помощи.
Корреспондент уточнил, что патрульные разворачивают пытающиеся проехать автомобили. Кроме того, для въезда закрыли участки на улице Колдунова, прилегающей к бульвару.
Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома №2 на бульваре Нестерова утром в пятницу. Предположительно, там сработало самодельное взрывное устройство. Погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".
© Фото : соцсетиСгоревший автомобиль в Балашихе
Сгоревший автомобиль в Балашихе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : соцсети
Сгоревший автомобиль в Балашихе
 
ПроисшествияБалашихаЯрослав МоскаликСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФУбийство генерала Москалика
 
 
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