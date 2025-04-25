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Фотовыставки о стройке в годы войны откроются в московских парках - РИА Новости, 25.04.2025
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09:06 25.04.2025
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Фотовыставки о стройке в годы войны откроются в московских парках
Фотовыставки о стройке в годы войны откроются в московских парках - РИА Новости, 25.04.2025
Фотовыставки о стройке в годы войны откроются в московских парках
С 1 по 31 мая комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы откроет в четырех столичных парках фотовыставки "Строители Победы". РИА Новости, 25.04.2025
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москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. С 1 по 31 мая комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы откроет в четырех столичных парках фотовыставки "Строители Победы".Архивные фотоснимки военного и послевоенного строительства будут доступны в "Сокольниках", "Ходынском поле", "Саду "Эрмитаж" и "Сиреневом саду". Вход на выставки будет свободным.Посетители экспозиций смогут узнать о расскажут о доблести, профессионализме и самоотверженности строителей. Благодаря им Москва смогла как выстоять в годы войны, так и стать символом послевоенного возрождения.Фотографии для выставок предоставят Главархив Москвы и Московский Метрострой.
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москва, градостроительный комплекс москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Фотовыставки о стройке в годы войны откроются в московских парках

Фотовыставки "Строители Победы" откроются в московских парках в мае

© Фото : Главархив МосквыАрхивный фотоснимок для фотовыставки "Строители Победы"
Архивный фотоснимок для фотовыставки Строители Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Главархив Москвы
Архивный фотоснимок для фотовыставки "Строители Победы"
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. С 1 по 31 мая комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы откроет в четырех столичных парках фотовыставки "Строители Победы".
Архивные фотоснимки военного и послевоенного строительства будут доступны в "Сокольниках", "Ходынском поле", "Саду "Эрмитаж" и "Сиреневом саду". Вход на выставки будет свободным.
Посетители экспозиций смогут узнать о расскажут о доблести, профессионализме и самоотверженности строителей. Благодаря им Москва смогла как выстоять в годы войны, так и стать символом послевоенного возрождения.
Фотографии для выставок предоставят Главархив Москвы и Московский Метрострой.
 
МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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