https://ria.ru/20250425/fotovystavki-2013295389.html

Фотовыставки о стройке в годы войны откроются в московских парках

Фотовыставки о стройке в годы войны откроются в московских парках - РИА Новости, 25.04.2025

Фотовыставки о стройке в годы войны откроются в московских парках

С 1 по 31 мая комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы откроет в четырех столичных парках фотовыставки "Строители Победы". РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T09:06:00+03:00

2025-04-25T09:06:00+03:00

2025-04-25T09:06:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. С 1 по 31 мая комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы откроет в четырех столичных парках фотовыставки "Строители Победы".Архивные фотоснимки военного и послевоенного строительства будут доступны в "Сокольниках", "Ходынском поле", "Саду "Эрмитаж" и "Сиреневом саду". Вход на выставки будет свободным.Посетители экспозиций смогут узнать о расскажут о доблести, профессионализме и самоотверженности строителей. Благодаря им Москва смогла как выстоять в годы войны, так и стать символом послевоенного возрождения.Фотографии для выставок предоставят Главархив Москвы и Московский Метрострой.

москва

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы