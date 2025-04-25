https://ria.ru/20250425/filimonov-2013429412.html

Филимонов подписал соглашение о развитии футбола на Вологодчине

Филимонов подписал соглашение о развитии футбола на Вологодчине - РИА Новости, 25.04.2025

Филимонов подписал соглашение о развитии футбола на Вологодчине

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подписал соглашение о сотрудничестве в развитии футбола в регионе с министром спортом России Михаилом Дегтярным РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:22:00+03:00

2025-04-25T15:22:00+03:00

2025-04-25T15:22:00+03:00

вологодская область

вологда

георгий филимонов

александр дюков

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подписал соглашение о сотрудничестве в развитии футбола в регионе с министром спортом России Михаилом Дегтярным и президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым, сообщает пресс-служба губернатора региона. "Сердечно благодарю Михаила Владимировича и Александра Валерьевича за высокую оценку работы команды правительства Вологодской области. Для нас футбол – настоящий народный вид спорта, который должен развиваться системно. Для этого уже сделали многое, но еще больше проектов в работе", – приводит пресс-служба слова Филимонова. Среди приоритетных задач – улучшение условий для занятий футболом. Так, в Череповце планируют модернизировать стадион "Металлург", а в Вологде – построить футбольный манеж на улице Ильюшина. Для начинающих спортсменов создают новые точки роста, отмечают в пресс-службе. С 2024 года в Вологде работает футбольная школа ЦСКА, в ней занимаются уже 392 юных футболиста. Кроме того, открыты три крупные детско-юношеские футбольные школы, каждая – с охватом около тысячи детей. Две школы играют в Юношеской футбольной лиге, а "Ровесник" из Вологды принимает участие и в ЮФЛ по футзалу. "Восстановили два профессиональных клуба: "Динамо-Вологда" – после девяти лет отсутствия и "Череповец" – спустя 12 лет. Они выступают во втором дивизионе профессиональной лиги. Отмечу, что тренерский штаб "Динамо" признан одним из лучших в Футбольной национальной лиге", – добавил Филимонов. Также активно идет популяризация спорта в учебных заведениях. В рамках проекта "Футбол в школе" создаются школьные футбольные лиги, для обучающихся проводят мастер-классы, конкурсы и уроки по футболу. Сейчас проект охватывает 63 школы, в следующем году их число возрастет до 72. "Российский футбольный союз поддержал нашу инициативу — мы провели единственную в стране "Лигу колледжей". В состязаниях приняли участие семь команд девушек и 18 команд юношей. Это 500 студентов из 18 колледжей. Впервые в истории региона подготовили арбитра ФИФА – статус получила череповчанка Ирина Чеченина", – подчеркнул Филимонов. Для вовлечения населения в спорт в области регулярно проводят соревнования по футболу и футзалу. Участие в турнирах принимают тысячи детей и взрослых, и ежегодно эта цифра растет, отмечают в пресс-службе.

https://ria.ru/20250425/videoobraschenie-2013406399.html

https://ria.ru/20250423/mediki-2012985423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда, георгий филимонов, александр дюков