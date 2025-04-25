https://ria.ru/20250425/festival-2013444120.html

VK проведет первый фестиваль для любителей домашних животных в Москве

VK проведет первый фестиваль для любителей домашних животных в Москве - РИА Новости, 25.04.2025

VK проведет первый фестиваль для любителей домашних животных в Москве

объединит владельцев и любителей домашних животных, питомцев и их хозяев. Гостей ждут выступления артистов и встречи с популярными pet-блогерами. Среди них —... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:49:00+03:00

2025-04-25T15:49:00+03:00

2025-04-25T15:49:00+03:00

вконтакте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013423352_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4bf3e2f7b36d1315563388f2fb56312.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. 24 и 25 мая в парке "Ходынское поле" состоится фестиваль дружбы с питомцами "Лапки" — он объединит владельцев и любителей домашних животных, питомцев и их хозяев. Гостей ждут выступления артистов и встречи с популярными pet-блогерами. Среди них — Антоха МС, SERYABKINA, Аня Pokrov, RASA, Milana Star, HOOOTDOGS, Корги Луна, Шпиц Касси, Чапитосики и их хозяйки. Организаторами события выступают VK и городской портал mos.ru. Мероприятие проходит в рамках проекта "Лето в Москве".Двухдневный фестиваль "Лапки" подготовит программу с тематическими и развлекательными активностями для семей с детьми, хозяев и их питомцев, заводчиков и тех, кто планирует стать владельцем животного. Гостей события ждут музыкальные и творческие выступления, лекции, мастер-классы, интерактивные конкурсы и тематические зоны. Следить за анонсами события можно в сообществе фестиваля "Лапки".На главной сцене фестиваля будут организованы выступления артистов и DJ-сеты, встречи с кумирами и их питомцами, интерактивная программа с участием домашних животных. В зоне лектория гостей будут ждать лекции, мастер-классы и дискуссии с популярными pet-блогерами, зоопсихологами, кинологами, ветеринарами и другими экспертами индустрии. Участники фестиваля узнают, как правильно вести блог своего питомца и создавать вирусный pet-контент, смогут погрузиться в темы зооволонтерства и ухода за животными, познакомятся с работой служебных собак, откроют новые возможности для заботы о своих питомцам и комфортной жизни с ними в Москве, получат чек-листы по обучению, воспитанию и путешествиям с питомцами.На площадке фестиваля будут развернуты тематические пространства сервисов VK, mos.ru и других партнеров. В зоне Дзена посетителей будут ждать животные из приютов, которые ищут дом, а в пространстве VK Сообществ состоятся встречи и автограф-сессии с pet-блогерами. Волонтеры Москвы помогут на площадке события, организуют мастер-классы, а также расскажут всем желающим, как можно начать помогать пушистым подопечным в городских приютах. Узнать о возможностях поддержки животных в столице можно будет в зоне "Города неравнодушных" — здесь будут открыты выставка-пристройство, благотворительные и игровые активности. Для детей и родителей пройдут мастер-классы по созданию игрушек и одеял для питомцев в пространстве проекта "Молодежь Москвы" и выступления молодых талантливых музыкантов из числа резидентов арт-кластера "Таврида". Кроме того, на площадке события будут организованы маркет для животных, чекап-зона, снек-бары, творческие и игровые зоны для питомцев и их хозяев. Все желающие смогут приобрести мерч и аксессуары для питомцев — собранные средства будут направлены в пользу проверенных фондов VK Добра, которые помогают бездомным животным.В рамках фестиваля также состоится премия "Хозяин года" от VK Сообществ — на протяжении двух недель авторы популярных сообществ ВКонтакте будут публиковать посты с заданиями от животных. Принять участие в конкурсе могут все желающие — для этого надо заполнить анкету по ссылке, пройти тест и присоединиться к выполнению заданий."Питомцы — одна из востребованных тематик контента среди пользователей соцсетей VK. Мы проводим фестиваль “Лапки” впервые и хотим объединить владельцев питомцев, pet-блогеров и всех, кто неравнодушен к домашним животным. Программа насыщена развлекательными и познавательными форматами для взрослых и детей: от обучающих мастер-классов по уходу за домашними животными и созданию pet-контента до адопции животных и возможности пройти чекап питомца. А главное, участников и гостей фестиваля ждет невероятная атмосфера, в которой любовь к питомцам превращается в крутые истории!", — комментирует Дмитрий Уваров, директор по стратегическому партнерству VK."Мы рады проводить такие фестивали, как “Лапки”, которые демонстрируют, как можно совместить комфортный и увлекательный досуг с питомцами в зеленых зонах города. Это не просто праздник для владельцев животных, но и важный шаг в развитии ответственного отношения москвичей к своим питомцам и окружающей среде. Подобные инициативы учат нас заботиться о братьях меньших и ценить природу мегаполиса", — подчеркнула заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Олеся Беленькая.Мероприятия фестиваля "Лапки" бесплатны и доступны для посещения по предварительной регистрации.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вконтакте