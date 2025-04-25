https://ria.ru/20250425/evrointegratsiya-2013304417.html

В Молдавии заявили о падении числа сторонников евроинтеграции

В Молдавии заявили о падении числа сторонников евроинтеграции - РИА Новости, 25.04.2025

В Молдавии заявили о падении числа сторонников евроинтеграции

Число сторонников евроинтеграции в Молдавии неуклонно падает, хотя Брюссель вкладывает миллионы евро в пропаганду сближения с ЕС, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T01:18:00+03:00

2025-04-25T01:18:00+03:00

2025-04-25T01:18:00+03:00

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КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Число сторонников евроинтеграции в Молдавии неуклонно падает, хотя Брюссель вкладывает миллионы евро в пропаганду сближения с ЕС, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя, комментируя заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас во время визита в Кишинев о том, что Молдавия сможет присоединиться к ЕС в 2028 году, если выполнит ряд требований. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошло года лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. Этот результат получен за счет голосов с зарубежных участков, поскольку внутри страны евроинтеграцию поддержали около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой за рубежом, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. "Во времена коммунистов, которые начали процесс европейской интеграции в 2002 году, а более усиленно в 2005 году, когда был подписан план действий Молдавии-ЕС, идея европейской интеграции поддерживалась 75% населения. Полгода назад во время октябрьского референдума о вступлении в ЕС в Молдавии 54% населения проголосовало против европейской интеграции. Только благодаря массовым фальсификациям на участках в ЕС, только благодаря тому, что был запрет на участие ( в выборах – ред.) молдаван, живущих в Российской Федерации (открыли всего 2 участка для как минимум 300 тысяч граждан Молдавии, проживающих в России, - ред.), удалось получить результат в 50,46% против 49,54%", - заявил Цырдя. По его словам, все это происходит на фоне того, что Евросоюз тратит миллионы евро на пропаганду евроинтеграции в Молдавии. "Несмотря на миллиард долларов, который был потрачен на гражданское общество и на пропаганду ЕС в Молдавии, в обществе до сих пор раскол. При этом все российские новости запрещены в Молдавии с 2017 года, российские СМИ запрещены с 2022 года, запрещены все оппозиционные телеканалы - это 15 штук, заблокировано 70 телеканалов. Одновременно с этим в Молдавии 105 СМИ на внешнем финансировании, они продвигают идеи Евросоюза, а население все равно относится к идее евроинтеграции 50 на 50", - добавил депутат. В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Кишинев заявила, что Молдавия сможет присоединиться к ЕС в 2028 году, если власти республики сумеют добиться прогресса в процессе реформ и выполнят "домашнее задание". Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран - кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония является кандидатом в члены Евросоюза с 2005 года, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20250423/moldaviya-2013051692.html

https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011779368.html

https://ria.ru/20250424/moldavija-2013234958.html

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в мире, молдавия, украина, киев, кайя каллас, мария захарова, евгения гуцул, евросоюз