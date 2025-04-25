https://ria.ru/20250425/elektrovelosipedy--2013366966.html

Все электровелосипеды 2.0 в прокате Москвы оснастили госномерами

Все электровелосипеды 2.0 в прокате Москвы оснастили госномерами - РИА Новости, 25.04.2025

Все электровелосипеды 2.0 в прокате Москвы оснастили госномерами

Все электровелосипеды 2.0 в городском прокате Москвы оснастили госномерами, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:49:00+03:00

2025-04-25T11:49:00+03:00

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максим ликсутов

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Все электровелосипеды 2.0 в городском прокате Москвы оснастили госномерами, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "С этого сезона все электровелосипеды 2.0 в городском прокате оснащены госномерами. Это позволяет фиксировать нарушения с помощью камер. Такой подход помогает развивать культуру ответственного вождения и делает поездки более безопасными, что соответствует поручению мэра Москвы Сергея Собянина", — отметил Ликсутов. По его словам, на велосипедах городского проката Велобайк установлено 36 тысяч госномеров. Номера встроены в конструкцию велосипеда и позволяют автоматически фиксировать нарушения ПДД. Крепления для них изготовили из переработанного пластика на российском производстве.

https://ria.ru/20250320/elektrovelosiped-2006140438.html

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максим ликсутов , сергей собянин, москва, общество