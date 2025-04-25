https://ria.ru/20250425/ekonomiya-2013300188.html

Эксперт по ЖКХ раскрыл способы сэкономить на оплате услуг

Эксперт по ЖКХ раскрыл способы сэкономить на оплате услуг - РИА Новости, 25.04.2025

Эксперт по ЖКХ раскрыл способы сэкономить на оплате услуг

Россияне могут меньше платить за ЖКУ, если оформят льготу или субсидию, установят счетчики либо сделают перерасчет, рассказал агентству "Прайм" общественный... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T03:15:00+03:00

2025-04-25T03:15:00+03:00

2025-04-25T03:15:00+03:00

общество

жкх

россия

дмитрий бондарь

жилье

недвижимость

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россияне могут меньше платить за ЖКУ, если оформят льготу или субсидию, установят счетчики либо сделают перерасчет, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.Если на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит более 22% дохода вашей семьи, можно оформить субсидию. В некоторых регионах порог ниже. Например, в Москве это более 10%. Для оформления нужно обратиться в соцзащиту с документами о доходах. Или в МФЦ, если речь идет о Москве.Ветераны, инвалиды, многодетные семьи имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Размер скидки необходимо уточнить в соцзащите вашего региона."Если вам отключали свет, воду или отопление, требуйте перерасчет. По закону управляющая компания обязана компенсировать некачественные услуги. Главное — фиксировать нарушения: составлять акты о некачественной услуге и писать жалобы", — рассказал Бондарь.Также чтобы меньше платить за ЖКУ, следует установить счетчики. Только одно это поможет платить за воду в 1,5-2 раза меньше.А вот фиктивная прописка малоимущих граждан для льгот по ЖКУ может привести к уголовному делу. Штраф за это — до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет, предупредил эксперт.

https://ria.ru/20250418/prodazha-2011934047.html

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общество, жкх, россия, дмитрий бондарь, жилье, недвижимость