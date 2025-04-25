Эксперт по ЖКХ раскрыл способы сэкономить на оплате услуг
Сэкономить на оплате услуг ЖКХ можно, оформив льготу или субсидию
Прибор учета расхода воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россияне могут меньше платить за ЖКУ, если оформят льготу или субсидию, установят счетчики либо сделают перерасчет, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Если на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит более 22% дохода вашей семьи, можно оформить субсидию. В некоторых регионах порог ниже. Например, в Москве это более 10%. Для оформления нужно обратиться в соцзащиту с документами о доходах. Или в МФЦ, если речь идет о Москве.
Нотариус предупредил о риске продажи жилья без ведома хозяина
18 апреля, 03:15
Ветераны, инвалиды, многодетные семьи имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Размер скидки необходимо уточнить в соцзащите вашего региона.
«
"Если вам отключали свет, воду или отопление, требуйте перерасчет. По закону управляющая компания обязана компенсировать некачественные услуги. Главное — фиксировать нарушения: составлять акты о некачественной услуге и писать жалобы", — рассказал Бондарь.
Также чтобы меньше платить за ЖКУ, следует установить счетчики. Только одно это поможет платить за воду в 1,5-2 раза меньше.
А вот фиктивная прописка малоимущих граждан для льгот по ЖКУ может привести к уголовному делу. Штраф за это — до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет, предупредил эксперт.
Экономист предупредил о “яме” на вторичном рынке жилья
4 апреля, 03:17