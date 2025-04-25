https://ria.ru/20250425/efimov-2013399738.html
Ефимов: на юге Москвы появятся семь деловых центров
Ефимов: на юге Москвы появятся семь деловых центров - РИА Новости, 25.04.2025
Ефимов: на юге Москвы появятся семь деловых центров
На юге Москвы инвесторы строят или готовят к вводу в эксплуатацию семь деловых центров общей площадью свыше 161 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:06:00+03:00
2025-04-25T15:06:00+03:00
2025-04-25T15:06:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. На юге Москвы инвесторы строят или готовят к вводу в эксплуатацию семь деловых центров общей площадью свыше 161 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, в стадии строительства – пять бизнес-центров, два готовятся к вводу."Завершить работы девелоперы планируют в ближайшие два года. После этого офисные центры гармонично дополнят административно-деловую инфраструктуру районов Нагатинский Затон и Даниловский. Все строящиеся здания обладают хорошей транспортной доступностью, так как возводятся вблизи удобных транспортных магистралей и станций метро", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что часть офисной недвижимости представлена комплексами зданий. На проспекте Андропова в Нагатинском Затоне ожидается ввод двух деловых кварталов на берегу Москвы-реки, в составе которых - шесть корпусов на 20 тысяч "квадратов". Еще один бизнес-центр представлен двумя 13-этажными корпусами более чем на 29 тысяч "квадратов".Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в районах Царицыно, Даниловский и Марьина Роща возведут деловые центры и промышленный объект.
https://ria.ru/20250425/efimov-2013383593.html
https://ria.ru/20250425/efimov-2013293357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин
Ефимов: на юге Москвы появятся семь деловых центров
Ефимов: на юге Москвы строят или готовят к вводу семь деловых центров
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. На юге Москвы инвесторы строят или готовят к вводу в эксплуатацию семь деловых центров общей площадью свыше 161 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, в стадии строительства – пять бизнес-центров, два готовятся к вводу.
"Завершить работы девелоперы планируют в ближайшие два года. После этого офисные центры гармонично дополнят административно-деловую инфраструктуру районов Нагатинский Затон и Даниловский. Все строящиеся здания обладают хорошей транспортной доступностью, так как возводятся вблизи удобных транспортных магистралей и станций метро", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что часть офисной недвижимости представлена комплексами зданий. На проспекте Андропова в Нагатинском Затоне ожидается ввод двух деловых кварталов на берегу Москвы-реки, в составе которых - шесть корпусов на 20 тысяч "квадратов". Еще один бизнес-центр представлен двумя 13-этажными корпусами более чем на 29 тысяч "квадратов".
Ранее мэр столицы Сергей Собянин
рассказал, что в районах Царицыно, Даниловский и Марьина Роща
возведут деловые центры и промышленный объект.