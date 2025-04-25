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В Домодедове откроют две школы и два детсада в 2025 году - РИА Новости, 25.04.2025
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Новости Подмосковья
 
15:07 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/domodedovo-2013425812.html
В Домодедове откроют две школы и два детсада в 2025 году
В Домодедове откроют две школы и два детсада в 2025 году - РИА Новости, 25.04.2025
В Домодедове откроют две школы и два детсада в 2025 году
Две школы и два детских сада откроют в подмосковном Домодедове в 2025 году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:07:00+03:00
2025-04-25T15:07:00+03:00
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Две школы и два детских сада откроют в подмосковном Домодедове в 2025 году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Домодедово Евгенией Хрусталевой. "В 2025 году помимо большой школы на 1650 мест в ЖК "Прибрежный Парк" начнет работу детский сад на 150 ребят, а в 2027 году там введут новую поликлинику. Кроме того, школу на 550 мест в этом году откроют в микрорайоне Барыбино, а в микрорайоне Южный - детсад для 240 детей. По программе же капремонта в округе приведут в порядок Лицей №3 и два детских сада ("Белочка" и "Полянка")", - отметили в пресс-службе. Кроме того, в этом году продолжится ремонт инфекционного и хирургического корпусов Домодедовской больницы. Сейчас в округе реализуется 26 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 141,5 миллиардов рублей, что позволит создать 22,4 тысячи рабочих мест. Так, в Домодедове строятся два оптово-распределительных центра: "Напитки Очаково", который запустят в 2025 году и "Сладкая Жизнь" – в 2026 году. Также в городском округе ведется работа по благоустройству общественных территорий. В 2025 году планируется облагородить Студенческий сквер у здания РГГУ, зону активного отдыха в парке "Елочки", а также Аллею 30-летия Победы. А в следующем году в Домодедово установят стелу "Населенный пункт воинской доблести". "В этом году на Аллее славы мы планируем установку памятника "Участникам СВО". Девятого мая закладываем первый камень. Все наши бойцы получают необходимую помощь, поддержку", - сказала Хрусталева, слова которой приводятся в сообщении. Также глава доложила губернатору, что в этом году в округе планируют расселить три аварийных многоквартирных дома на 57 человек из 28 квартир.
https://ria.ru/20250425/rets-2013414949.html
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60
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
В Домодедове откроют две школы и два детсада в 2025 году

Две школы и два детских сада откроют в подмосковном Домодедове в 2025 году

© Фото предоставлено Правительством Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев и министр образования Московской области Ингрид Пильдес
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр образования Московской области Ингрид Пильдес - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото предоставлено Правительством Московской области
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Две школы и два детских сада откроют в подмосковном Домодедове в 2025 году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Домодедово Евгенией Хрусталевой.
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"В 2025 году помимо большой школы на 1650 мест в ЖК "Прибрежный Парк" начнет работу детский сад на 150 ребят, а в 2027 году там введут новую поликлинику. Кроме того, школу на 550 мест в этом году откроют в микрорайоне Барыбино, а в микрорайоне Южный - детсад для 240 детей. По программе же капремонта в округе приведут в порядок Лицей №3 и два детских сада ("Белочка" и "Полянка")", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в этом году продолжится ремонт инфекционного и хирургического корпусов Домодедовской больницы.
Сейчас в округе реализуется 26 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 141,5 миллиардов рублей, что позволит создать 22,4 тысячи рабочих мест. Так, в Домодедове строятся два оптово-распределительных центра: "Напитки Очаково", который запустят в 2025 году и "Сладкая Жизнь" – в 2026 году.
Также в городском округе ведется работа по благоустройству общественных территорий. В 2025 году планируется облагородить Студенческий сквер у здания РГГУ, зону активного отдыха в парке "Елочки", а также Аллею 30-летия Победы. А в следующем году в Домодедово установят стелу "Населенный пункт воинской доблести".
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"В этом году на Аллее славы мы планируем установку памятника "Участникам СВО". Девятого мая закладываем первый камень. Все наши бойцы получают необходимую помощь, поддержку", - сказала Хрусталева, слова которой приводятся в сообщении.
Также глава доложила губернатору, что в этом году в округе планируют расселить три аварийных многоквартирных дома на 57 человек из 28 квартир.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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