Рейтинг@Mail.ru
Международная патриотическая акция "Диктант Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/diktant_pobedy-2013021599.html
Международная патриотическая акция "Диктант Победы"
Международная патриотическая акция "Диктант Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
Международная патриотическая акция "Диктант Победы"
"Диктант Победы" – международная патриотическая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T00:06:00+03:00
2025-04-25T00:06:00+03:00
справки
россия
диктант победы
российское военно-историческое общество (рвио)
единая россия
российское историческое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942618887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df7fd25279c9c0e7ceca30429f34b0ca.jpg
"Диктант Победы" – международная патриотическая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. Мероприятие также направлено на повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование у молодежи нравственных ценностей, которые основаны на исторической правде о реальных событиях Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступают партия "Единая Россия", Российское военно-историческое общество, Российское историческое общество при содействии большого числа государственных, общественных организаций и силовых структур. Принять участие в акции могут все желающие, независимо от возраста, гражданства и образования.Площадки "Диктанта Победы" будут открыты во всех российских регионах, а также в иностранных государствах. Тестирование проведут в школах, вузах, библиотеках, музеях, во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее героями. Центральной площадкой акции традиционно выступает Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Мероприятие также проходит в формате онлайн на сайте диктантпобеды.рф.В рамках "Диктанта Победы" участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов, которые подготовили ведущие историки и эксперты: 20 по общей военно-исторической тематике и пять по региональной. Федеральные победители "Диктанта Победы" будут награждены дипломами и ценными призами, также они примут участие в качестве гостей в параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.Количество участников "Диктанта Победы" растет с каждым годом. В 2019 году около ста тысяч человек из 85 регионов России и 23 государств присоединились к акции на 1373 площадках. В 2020 году тестирование прошло более миллиона человек, из них очно – более 450 тысяч, а число площадок увеличилось более чем в шесть раз – их стало порядка 11 тысяч. В 2021 году в акции приняли участие более 1,5 миллиона человек на более чем 16 тысяч площадках. В 2022 году "Диктант Победы" написали более 1,6 миллиона человек на 19 тысячах площадках в 85 регионах России и 45 странах мира. В 2023 году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. В 2024 году в акции приняли участие более двух миллионов человек из 61 страны. Вопросы в заданиях были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков. В 2025 году международная патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет 25 апреля.География акции охватит рекордное количество площадок – более 35 тысяч по всей России, а также 89 стран мира. Вопросы диктанта переведут на 10 языков: его можно будет написать на английском, арабском, французском, испанском, немецком, китайском, монгольском, португальском, турецком, киргизском. Задания для зарубежных аудиторий будут распределены по блокам: Азия, Африка, Юго-Восток, Северная и Южная Америка, страны СНГ, Европа. По поручению председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева часть заданий будет посвящена специальной военной операции. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942618887_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b193b319733f471f47ffa9d0f5727e2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, россия, диктант победы, российское военно-историческое общество (рвио), единая россия, российское историческое общество
Справки, Россия, Диктант Победы, Российское военно-историческое общество (РВИО), Единая Россия, Российское историческое общество

Международная патриотическая акция "Диктант Победы"

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВсероссийская акция "Диктант Победы"
Всероссийская акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Всероссийская акция "Диктант Победы"
Читать ria.ru в
Дзен
"Диктант Победы" – международная патриотическая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов.
Мероприятие также направлено на повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование у молодежи нравственных ценностей, которые основаны на исторической правде о реальных событиях Великой Отечественной войны.
Организаторами акции выступают партия "Единая Россия", Российское военно-историческое общество, Российское историческое общество при содействии большого числа государственных, общественных организаций и силовых структур.
Принять участие в акции могут все желающие, независимо от возраста, гражданства и образования.
Площадки "Диктанта Победы" будут открыты во всех российских регионах, а также в иностранных государствах. Тестирование проведут в школах, вузах, библиотеках, музеях, во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее героями.
Центральной площадкой акции традиционно выступает Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Мероприятие также проходит в формате онлайн на сайте диктантпобеды.рф.
В рамках "Диктанта Победы" участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов, которые подготовили ведущие историки и эксперты: 20 по общей военно-исторической тематике и пять по региональной.
Федеральные победители "Диктанта Победы" будут награждены дипломами и ценными призами, также они примут участие в качестве гостей в параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.
Количество участников "Диктанта Победы" растет с каждым годом. В 2019 году около ста тысяч человек из 85 регионов России и 23 государств присоединились к акции на 1373 площадках. В 2020 году тестирование прошло более миллиона человек, из них очно – более 450 тысяч, а число площадок увеличилось более чем в шесть раз – их стало порядка 11 тысяч. В 2021 году в акции приняли участие более 1,5 миллиона человек на более чем 16 тысяч площадках. В 2022 году "Диктант Победы" написали более 1,6 миллиона человек на 19 тысячах площадках в 85 регионах России и 45 странах мира. В 2023 году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек.
В 2024 году в акции приняли участие более двух миллионов человек из 61 страны. Вопросы в заданиях были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков.
В 2025 году международная патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет 25 апреля.
География акции охватит рекордное количество площадок – более 35 тысяч по всей России, а также 89 стран мира. Вопросы диктанта переведут на 10 языков: его можно будет написать на английском, арабском, французском, испанском, немецком, китайском, монгольском, португальском, турецком, киргизском. Задания для зарубежных аудиторий будут распределены по блокам: Азия, Африка, Юго-Восток, Северная и Южная Америка, страны СНГ, Европа. По поручению председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева часть заданий будет посвящена специальной военной операции.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияДиктант ПобедыРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Единая РоссияРоссийское историческое общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала