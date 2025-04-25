https://ria.ru/20250425/diktant_pobedy-2013021599.html

Международная патриотическая акция "Диктант Победы"

Международная патриотическая акция "Диктант Победы" - РИА Новости, 25.04.2025

Международная патриотическая акция "Диктант Победы"

"Диктант Победы" – международная патриотическая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. РИА Новости, 25.04.2025

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справки

россия

диктант победы

российское военно-историческое общество (рвио)

единая россия

российское историческое общество

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"Диктант Победы" – международная патриотическая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. Мероприятие также направлено на повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование у молодежи нравственных ценностей, которые основаны на исторической правде о реальных событиях Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступают партия "Единая Россия", Российское военно-историческое общество, Российское историческое общество при содействии большого числа государственных, общественных организаций и силовых структур. Принять участие в акции могут все желающие, независимо от возраста, гражданства и образования.Площадки "Диктанта Победы" будут открыты во всех российских регионах, а также в иностранных государствах. Тестирование проведут в школах, вузах, библиотеках, музеях, во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее героями. Центральной площадкой акции традиционно выступает Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Мероприятие также проходит в формате онлайн на сайте диктантпобеды.рф.В рамках "Диктанта Победы" участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов, которые подготовили ведущие историки и эксперты: 20 по общей военно-исторической тематике и пять по региональной. Федеральные победители "Диктанта Победы" будут награждены дипломами и ценными призами, также они примут участие в качестве гостей в параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.Количество участников "Диктанта Победы" растет с каждым годом. В 2019 году около ста тысяч человек из 85 регионов России и 23 государств присоединились к акции на 1373 площадках. В 2020 году тестирование прошло более миллиона человек, из них очно – более 450 тысяч, а число площадок увеличилось более чем в шесть раз – их стало порядка 11 тысяч. В 2021 году в акции приняли участие более 1,5 миллиона человек на более чем 16 тысяч площадках. В 2022 году "Диктант Победы" написали более 1,6 миллиона человек на 19 тысячах площадках в 85 регионах России и 45 странах мира. В 2023 году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. В 2024 году в акции приняли участие более двух миллионов человек из 61 страны. Вопросы в заданиях были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков. В 2025 году международная патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет 25 апреля.География акции охватит рекордное количество площадок – более 35 тысяч по всей России, а также 89 стран мира. Вопросы диктанта переведут на 10 языков: его можно будет написать на английском, арабском, французском, испанском, немецком, китайском, монгольском, португальском, турецком, киргизском. Задания для зарубежных аудиторий будут распределены по блокам: Азия, Африка, Юго-Восток, Северная и Южная Америка, страны СНГ, Европа. По поручению председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева часть заданий будет посвящена специальной военной операции. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, диктант победы, российское военно-историческое общество (рвио), единая россия, российское историческое общество