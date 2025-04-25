https://ria.ru/20250425/deputaty-2013505358.html
Депутаты Ростовской области одобрили работу правительства региона
Депутаты Ростовской области одобрили работу правительства региона - РИА Новости, 25.04.2025
Депутаты Ростовской области одобрили работу правительства региона
Депутаты законодательного собрания Ростовской области в целом положительно оценили отчет врио губернатора региона Юрия Слюсаря о работе регионального... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T20:08:00+03:00
2025-04-25T20:08:00+03:00
2025-04-25T20:08:00+03:00
ростовская область
александр ищенко
юрий слюсарь
единая россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области в целом положительно оценили отчет врио губернатора региона Юрия Слюсаря о работе регионального правительства в 2024 году, сообщает пресс-служба областного парламента. На 19-м заседании заксобрания региона Слюсарь рассказал депутатам о результатах деятельности правительства Ростовской области за 2024 год. Большинство депутатов проголосовали за поддержку отчета, отмечается в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте парламента. Председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко, выступая от фракции "Единая Россия", подчеркнул, что, рассматривая отчет, необходимо понимать, в каком сложном историческом и политическом контексте достигнуты достойные результаты развития области. Он привел в пример оказание помощи военнослужащим и воссоединенным территориям, успешную работу предприятий в условиях санкций. "Во многом экономическая устойчивость связана с многочисленными мерами поддержки, которые установлены правительством и законодательным собранием Ростовской области. Это дает результат, в том числе и в критической ситуации", - сказал Ищенко. Резюмируя, спикер областного парламента отметил, что депутаты фракции ЕР поддерживают выводы, содержащиеся в отчете, и понимают, что в настоящее время идет формирование нового правительства. "Это ответственный этап в развитии управленческой системы Ростовской области. Законодательное собрание должно здесь играть свою роль в точном и своевременном нормативном регулировании и, конечно, в обеспечении стабильности в нашем регионе", - подчеркнул Ищенко. Руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Алексей Мисан отметил, что в отчете главы региона есть огромное количество положительных моментов, но есть и наболевшие вопросы, касающиеся количества родильных домов в области, судьбы полигона отходов в Семикаракорском районе, льготного проезда для студентов, статуса "детей войны". "Ответы, на те вопросы, которые мы задали, нас удовлетворили. При голосовании мы воздержались от поддержки, но и не голосовали против данного отчета правительства", - сообщил он. Глава фракции ЛДПР в заксобрании области Денис Фраш отметил, что глава региона продемонстрировал глубокую погруженность в вопросы социально-экономического развития области и проблематику, существующую на фоне ситуации в экономике - высокой ключевой ставки, дефицита кадров и санкционного давления. Депутаты поддержали работу правительства.
https://ria.ru/20250403/rostov-2009144064.html
https://ria.ru/20250220/deputaty-2000558130.html
https://ria.ru/20241211/initsiativy-1988610878.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр ищенко, юрий слюсарь , единая россия
Ростовская область , Александр Ищенко, Юрий Слюсарь , Единая Россия
Депутаты Ростовской области одобрили работу правительства региона
Депутаты заксобрания Ростовской области одобрили отчет врио губернатора Слюсаря
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области в целом положительно оценили отчет врио губернатора региона Юрия Слюсаря о работе регионального правительства в 2024 году, сообщает пресс-служба областного парламента.
На 19-м заседании заксобрания региона Слюсарь рассказал депутатам о результатах деятельности правительства Ростовской области за 2024 год. Большинство депутатов проголосовали за поддержку отчета, отмечается в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте парламента.
Председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко, выступая от фракции "Единая Россия", подчеркнул, что, рассматривая отчет, необходимо понимать, в каком сложном историческом и политическом контексте достигнуты достойные результаты развития области.
Он привел в пример оказание помощи военнослужащим и воссоединенным территориям, успешную работу предприятий в условиях санкций.
"Во многом экономическая устойчивость связана с многочисленными мерами поддержки, которые установлены правительством и законодательным собранием Ростовской области. Это дает результат, в том числе и в критической ситуации", - сказал Ищенко.
Резюмируя, спикер областного парламента отметил, что депутаты фракции ЕР поддерживают выводы, содержащиеся в отчете, и понимают, что в настоящее время идет формирование нового правительства.
"Это ответственный этап в развитии управленческой системы Ростовской области. Законодательное собрание должно здесь играть свою роль в точном и своевременном нормативном регулировании и, конечно, в обеспечении стабильности в нашем регионе", - подчеркнул Ищенко.
Руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Алексей Мисан отметил, что в отчете главы региона есть огромное количество положительных моментов, но есть и наболевшие вопросы, касающиеся количества родильных домов в области, судьбы полигона отходов в Семикаракорском районе, льготного проезда для студентов, статуса "детей войны".
"Ответы, на те вопросы, которые мы задали, нас удовлетворили. При голосовании мы воздержались от поддержки, но и не голосовали против данного отчета правительства", - сообщил он.
Глава фракции ЛДПР в заксобрании области Денис Фраш отметил, что глава региона продемонстрировал глубокую погруженность в вопросы социально-экономического развития области и проблематику, существующую на фоне ситуации в экономике - высокой ключевой ставки, дефицита кадров и санкционного давления. Депутаты поддержали работу правительства.