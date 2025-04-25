https://ria.ru/20250425/chernyshenko-2013555659.html

Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя

Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя - РИА Новости, 26.04.2025

Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, сообщили в аппарате зампреда правительства. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-25T16:27:00+03:00

2025-04-25T16:27:00+03:00

2025-04-26T10:48:00+03:00

российский научный фонд

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, сообщили в аппарате зампреда правительства. "Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. На ней обсудили вопросы развития образования, науки, молодежной политики, спорта и туризма", - говорится в сообщении. Уточняется, что за последние годы в школах и детских садах региона создано более 6,5 тысяч новых мест. Ремонтируются и оснащаются современным оборудованием школьные здания. Кроме того, Севастополь поднялся с 66-го на 26 место – самое значительное продвижение из всех регионов: в субъекте создаются молодежные лаборатории, реализуются проекты при поддержке Российского научного фонда. В ходе встречи вице-премьер и глава города также обсудили перспективы создания международного кампуса Севастопольского государственного университета и развития современной инфраструктуры.

https://ria.ru/20250425/chernyshenko-2013554098.html

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российский научный фонд, дмитрий чернышенко, михаил развожаев, россия, севастополь, общество