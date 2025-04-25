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ЭКСАР провел брифинг-сессию для банков и финансовых институтов - РИА Новости, 25.04.2025
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11:12 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/brifing-sessiya-2013357531.html
ЭКСАР провел брифинг-сессию для банков и финансовых институтов
ЭКСАР провел брифинг-сессию для банков и финансовых институтов - РИА Новости, 25.04.2025
ЭКСАР провел брифинг-сессию для банков и финансовых институтов
Брифинг-сессия Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) состоялась 24 апреля в Москве,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:12:00+03:00
2025-04-25T11:12:00+03:00
россия
экономика
российский экспортный центр (рэц)
российское агентство по страхованию экспортных кредитов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Брифинг-сессия Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) состоялась 24 апреля в Москве, сообщает Российский экспортный центр."В мероприятии приняли участие представители 40 российских банков и финансовых институтов. Собирать клиентов и экспертов для дискуссий по актуальным вопросам экспорта уже стало для ЭКСАР традицией. В этот раз обсуждали результаты совместной работы в 2024 году и приоритеты на 2025, а также обсудили насущные вопросы работы юридических консультантов в международных сделках", - говорится в сообщении."Вместе с переориентацией бизнеса на новые рынки растет потребность в страховании. Объем банковских сделок в портфеле ЭКСАР уже достигает 1 трлн рублей, большая доля приходится на страхование кредита на создание экспортно ориентированных производств. Видим также большой интерес к страхованию сделок по критическому импорту, поддержку которого мы обеспечиваем с 2022 года", — сообщил генеральный директор ЭКСАР, старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.В ходе мероприятия также был представлен новый продукт "Страхование соглашения об открытии аккредитива (экспорт)", предназначенный для страхования риска неплатежа российских и иностранных аппликантов по аккредитивам, открываемым российскими банками в пользу российских экспортеров.РЭЦ отметил, что ЭКСАР предлагает множество решений для банков по страхованию кредитов, обязательств принципала по гарантии, рисков банка–эмитента по аккредитиву. Удобные страховые решения ЭКСАР также предлагает факторинговым и лизинговым компаниям.В 2024 году самой популярной услугой ЭКСАР для банков стало страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера, занявшее почти пятую часть среди всех продуктов для банков.Брифинг-сессия стала площадкой для продуктивного диалога между ЭКСАР и ключевыми участниками финансового рынка, подтвердив важность совместной работы для поддержки российского экспорта.
https://ria.ru/20250424/vystavka-2013192195.html
https://ria.ru/20250423/prodvizhenie-2012921286.html
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россия, экономика, российский экспортный центр (рэц), российское агентство по страхованию экспортных кредитов
Россия, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Российское агентство по страхованию экспортных кредитов
ЭКСАР провел брифинг-сессию для банков и финансовых институтов

ЭКСАР провел в Москве брифинг-сессию для банков и финансовых институтов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Брифинг-сессия Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) состоялась 24 апреля в Москве, сообщает Российский экспортный центр.
"В мероприятии приняли участие представители 40 российских банков и финансовых институтов. Собирать клиентов и экспертов для дискуссий по актуальным вопросам экспорта уже стало для ЭКСАР традицией. В этот раз обсуждали результаты совместной работы в 2024 году и приоритеты на 2025, а также обсудили насущные вопросы работы юридических консультантов в международных сделках", - говорится в сообщении.
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24 апреля, 14:11
"Вместе с переориентацией бизнеса на новые рынки растет потребность в страховании. Объем банковских сделок в портфеле ЭКСАР уже достигает 1 трлн рублей, большая доля приходится на страхование кредита на создание экспортно ориентированных производств. Видим также большой интерес к страхованию сделок по критическому импорту, поддержку которого мы обеспечиваем с 2022 года", — сообщил генеральный директор ЭКСАР, старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.
В ходе мероприятия также был представлен новый продукт "Страхование соглашения об открытии аккредитива (экспорт)", предназначенный для страхования риска неплатежа российских и иностранных аппликантов по аккредитивам, открываемым российскими банками в пользу российских экспортеров.
РЭЦ отметил, что ЭКСАР предлагает множество решений для банков по страхованию кредитов, обязательств принципала по гарантии, рисков банка–эмитента по аккредитиву. Удобные страховые решения ЭКСАР также предлагает факторинговым и лизинговым компаниям.
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Регионы РФ планируют совместные проекты по продвижению товаров за рубежом
23 апреля, 12:07
В 2024 году самой популярной услугой ЭКСАР для банков стало страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера, занявшее почти пятую часть среди всех продуктов для банков.
Брифинг-сессия стала площадкой для продуктивного диалога между ЭКСАР и ключевыми участниками финансового рынка, подтвердив важность совместной работы для поддержки российского экспорта.
 
РоссияЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Российское агентство по страхованию экспортных кредитов
 
 
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