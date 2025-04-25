https://ria.ru/20250425/bpla-2013315203.html

В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности

В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности - РИА Новости, 25.04.2025

В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале объявил отбой воздушной опасности в регионе. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T06:31:00+03:00

2025-04-25T06:31:00+03:00

2025-04-25T06:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

происшествия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале объявил отбой воздушной опасности в регионе. Опасность была объявлена в 0.07 мск, она длилась шесть часов. "Внимание! Отбой желтого уровня", - написал Артамонов.

https://ria.ru/20250425/ogranicheniya-2013314477.html

липецкая область

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2025

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липецкая область, игорь артамонов, происшествия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф