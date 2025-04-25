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В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности
В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности - РИА Новости, 25.04.2025
В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале объявил отбой воздушной опасности в регионе. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T06:31:00+03:00
2025-04-25T06:31:00+03:00
2025-04-25T06:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале объявил отбой воздушной опасности в регионе. Опасность была объявлена в 0.07 мск, она длилась шесть часов. "Внимание! Отбой желтого уровня", - написал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, происшествия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности
Губернатор Липецкой области Артамонов объявил отбой воздушной опасности