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В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.04.2025
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T06:07:00+03:00
2025-04-25T06:07:00+03:00
2025-04-25T06:22:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативном штабе регионального правительства. Опасность атаки БПЛА была объявлена в четверг в 22.16 мск и продлилась почти восемь часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников