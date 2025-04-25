https://ria.ru/20250425/bpla-2013314003.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.04.2025

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T06:07:00+03:00

2025-04-25T06:07:00+03:00

2025-04-25T06:22:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативном штабе регионального правительства. Опасность атаки БПЛА была объявлена в четверг в 22.16 мск и продлилась почти восемь часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

https://ria.ru/20250425/bpla-2013311416.html

курская область

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2025

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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия