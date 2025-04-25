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В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 25.04.2025 (обновлено: 06:22 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/bpla-2013314003.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.04.2025
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T06:07:00+03:00
2025-04-25T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативном штабе регионального правительства. Опасность атаки БПЛА была объявлена в четверг в 22.16 мск и продлилась почти восемь часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
https://ria.ru/20250425/bpla-2013311416.html
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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

© Фото : Штаб Обороны ДНР/TelegramУкраинский БПЛА
Украинский БПЛА - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Штаб Обороны ДНР/Telegram
Украинский БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативном штабе регионального правительства.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в четверг в 22.16 мск и продлилась почти восемь часов.
"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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