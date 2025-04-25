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Братскую могилу благоустроили в Московской области к 9 Мая
Братскую могилу благоустроили в Московской области к 9 Мая - РИА Новости, 25.04.2025
Братскую могилу благоустроили в Московской области к 9 Мая
Специалисты комплекса по переработке отходов привели в порядок братскую могилу, расположенную вблизи деревни Цуканово Можайского муниципального округа в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:49:00+03:00
2025-04-25T16:49:00+03:00
2025-04-25T16:50:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса по переработке отходов привели в порядок братскую могилу, расположенную вблизи деревни Цуканово Можайского муниципального округа в Подмосковье в преддверии Дня Победы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Так, сотрудники провели в рамках текущих работ очистку постамента и памятник, покраску монумента и ограждения, частичную защиту поверхности постамента, грунтование. Также они привели в порядок территорию вокруг после долгой зимы. В ведомстве отметили, что все работы будут завершены своевременно, ко Дню Победы. Воинское захоронение в Цуканове является братской могилой советских солдат 29-ой гвардейской стрелковой дивизии на Минском шоссе, павших в 1942 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Можайского округа.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы
Братскую могилу благоустроили в Московской области к 9 Мая
Братскую могилу около деревни Цуканово в Подмосковье благоустроили к 9 Мая
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса по переработке отходов привели в порядок братскую могилу, расположенную вблизи деревни Цуканово Можайского муниципального округа в Подмосковье в преддверии Дня Победы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Так, сотрудники провели в рамках текущих работ очистку постамента и памятник, покраску монумента и ограждения, частичную защиту поверхности постамента, грунтование. Также они привели в порядок территорию вокруг после долгой зимы.
В ведомстве отметили, что все работы будут завершены своевременно, ко Дню Победы.
Воинское захоронение в Цуканове является братской могилой советских солдат 29-ой гвардейской стрелковой дивизии на Минском шоссе, павших в 1942 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Можайского округа.