https://ria.ru/20250425/blagoustroystvo-2013465194.html

Братскую могилу благоустроили в Московской области к 9 Мая

Братскую могилу благоустроили в Московской области к 9 Мая - РИА Новости, 25.04.2025

Братскую могилу благоустроили в Московской области к 9 Мая

Специалисты комплекса по переработке отходов привели в порядок братскую могилу, расположенную вблизи деревни Цуканово Можайского муниципального округа в... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:49:00+03:00

2025-04-25T16:49:00+03:00

2025-04-25T16:50:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса по переработке отходов привели в порядок братскую могилу, расположенную вблизи деревни Цуканово Можайского муниципального округа в Подмосковье в преддверии Дня Победы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Так, сотрудники провели в рамках текущих работ очистку постамента и памятник, покраску монумента и ограждения, частичную защиту поверхности постамента, грунтование. Также они привели в порядок территорию вокруг после долгой зимы. В ведомстве отметили, что все работы будут завершены своевременно, ко Дню Победы. Воинское захоронение в Цуканове является братской могилой советских солдат 29-ой гвардейской стрелковой дивизии на Минском шоссе, павших в 1942 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Можайского округа.

https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013178623.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы