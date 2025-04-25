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Братскую могилу благоустроили в Московской области к 9 Мая - РИА Новости, 25.04.2025
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Новости Подмосковья
 
16:49 25.04.2025 (обновлено: 16:50 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/blagoustroystvo-2013465194.html
Братскую могилу благоустроили в Московской области к 9 Мая
Братскую могилу благоустроили в Московской области к 9 Мая - РИА Новости, 25.04.2025
Братскую могилу благоустроили в Московской области к 9 Мая
Специалисты комплекса по переработке отходов привели в порядок братскую могилу, расположенную вблизи деревни Цуканово Можайского муниципального округа в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:49:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса по переработке отходов привели в порядок братскую могилу, расположенную вблизи деревни Цуканово Можайского муниципального округа в Подмосковье в преддверии Дня Победы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Так, сотрудники провели в рамках текущих работ очистку постамента и памятник, покраску монумента и ограждения, частичную защиту поверхности постамента, грунтование. Также они привели в порядок территорию вокруг после долгой зимы. В ведомстве отметили, что все работы будут завершены своевременно, ко Дню Победы. Воинское захоронение в Цуканове является братской могилой советских солдат 29-ой гвардейской стрелковой дивизии на Минском шоссе, павших в 1942 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Можайского округа.
https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013178623.html
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московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы
Братскую могилу благоустроили в Московской области к 9 Мая

Братскую могилу около деревни Цуканово в Подмосковье благоустроили к 9 Мая

© Фото : Портал Правительства Московской областиБлагоустроенная братская могила возле деревни Цуканово в Подмосковье
Благоустроенная братская могила возле деревни Цуканово в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Благоустроенная братская могила возле деревни Цуканово в Подмосковье
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса по переработке отходов привели в порядок братскую могилу, расположенную вблизи деревни Цуканово Можайского муниципального округа в Подмосковье в преддверии Дня Победы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Так, сотрудники провели в рамках текущих работ очистку постамента и памятник, покраску монумента и ограждения, частичную защиту поверхности постамента, грунтование. Также они привели в порядок территорию вокруг после долгой зимы.
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24 апреля, 13:37
В ведомстве отметили, что все работы будут завершены своевременно, ко Дню Победы.
Воинское захоронение в Цуканове является братской могилой советских солдат 29-ой гвардейской стрелковой дивизии на Минском шоссе, павших в 1942 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Можайского округа.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Городское хозяйство Москвы
 
 
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