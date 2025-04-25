https://ria.ru/20250425/bessmertnyy-2013309225.html
Во Владивостоке впервые с 2022 года пройдет шествие "Бессмертного полка"
Во Владивостоке впервые с 2022 года пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 25.04.2025
Во Владивостоке впервые с 2022 года пройдет шествие "Бессмертного полка"
Акция "Бессмертный полк" пройдет во Владивостоке в очном формате впервые с 2022 года, памятное шествие пройдет 9 мая после парада, сообщает администрация... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T03:37:00+03:00
2025-04-25T03:37:00+03:00
2025-04-25T03:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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владивосток
акция "бессмертный полк"
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" пройдет во Владивостоке в очном формате впервые с 2022 года, памятное шествие пройдет 9 мая после парада, сообщает администрация Владивостока. "В День Победы 9 мая во Владивостоке состоится шествие горожан в память об участниках Великой Отечественной войны. Жители и гости города пройдут по центральным улицам приморской столицы с фотографиями своих родных и близких, внесших вклад в дело Победы", - говорится в сообщении. Шествие пройдет сразу после прохождения парада войсковых подразделений и военной техники по традиционному маршруту. Предварительная регистрация участников не требуется. В последний раз очно акция "Бессмертный полк" проводилась в Приморье в 2022 году. В последние годы шествие не проводилось из соображений общественной безопасности.
https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013266550.html
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общество, владивосток, акция "бессмертный полк"
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Владивосток, Акция "Бессмертный полк"
Во Владивостоке впервые с 2022 года пройдет шествие "Бессмертного полка"
"Бессмертный полк" пройдет во Владивостоке в очном формате впервые с 2022 года