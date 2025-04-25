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Всемирный банк мог бы играть активную роль в оживлении мировой торговли - РИА Новости, 25.04.2025
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06:59 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/bank-2013316243.html
Всемирный банк мог бы играть активную роль в оживлении мировой торговли
Всемирный банк мог бы играть активную роль в оживлении мировой торговли - РИА Новости, 25.04.2025
Всемирный банк мог бы играть активную роль в оживлении мировой торговли
Всемирный банк мог бы играть более активную роль в оживлении динамики мировой торговли, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T06:59:00+03:00
2025-04-25T06:59:00+03:00
экономика
россия
алексей оверчук
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Всемирный банк мог бы играть более активную роль в оживлении динамики мировой торговли, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. Заявление Оверчука было распространено на заседании комитета по развитию Международного валютного фонда и Всемирного банка. В нем зампред правительства РФ приветствовал усилия Всемирного банка по переосмыслению модели взаимодействий, которые углубляют понимание специфики конкретных стран и регионов. "В данном контексте Всемирный банк мог бы играть более активную роль в оживлении мировой торговли. Приоритетная поддержка развивающихся рынков и экономик (EMDEs) за счет инвестиций в упрощение торговых процедур, развитие трансграничной инфраструктуры и укрепление институционального потенциала может способствовать более инклюзивному и устойчивому росту", - говорится в заявлении.
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экономика, россия, алексей оверчук, всемирный банк
Экономика, Россия, Алексей Оверчук, Всемирный банк
Всемирный банк мог бы играть активную роль в оживлении мировой торговли

Оверчук: Всемирный банк мог бы участвовать в оживлении мировой торговли

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк Алексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Алексей Оверчук . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Всемирный банк мог бы играть более активную роль в оживлении динамики мировой торговли, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.
Заявление Оверчука было распространено на заседании комитета по развитию Международного валютного фонда и Всемирного банка. В нем зампред правительства РФ приветствовал усилия Всемирного банка по переосмыслению модели взаимодействий, которые углубляют понимание специфики конкретных стран и регионов.
"В данном контексте Всемирный банк мог бы играть более активную роль в оживлении мировой торговли. Приоритетная поддержка развивающихся рынков и экономик (EMDEs) за счет инвестиций в упрощение торговых процедур, развитие трансграничной инфраструктуры и укрепление институционального потенциала может способствовать более инклюзивному и устойчивому росту", - говорится в заявлении.
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