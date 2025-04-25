https://ria.ru/20250425/bank-2013316243.html

Всемирный банк мог бы играть активную роль в оживлении мировой торговли

Всемирный банк мог бы играть активную роль в оживлении мировой торговли - РИА Новости, 25.04.2025

Всемирный банк мог бы играть активную роль в оживлении мировой торговли

Всемирный банк мог бы играть более активную роль в оживлении динамики мировой торговли, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T06:59:00+03:00

2025-04-25T06:59:00+03:00

2025-04-25T06:59:00+03:00

экономика

россия

алексей оверчук

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Всемирный банк мог бы играть более активную роль в оживлении динамики мировой торговли, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. Заявление Оверчука было распространено на заседании комитета по развитию Международного валютного фонда и Всемирного банка. В нем зампред правительства РФ приветствовал усилия Всемирного банка по переосмыслению модели взаимодействий, которые углубляют понимание специфики конкретных стран и регионов. "В данном контексте Всемирный банк мог бы играть более активную роль в оживлении мировой торговли. Приоритетная поддержка развивающихся рынков и экономик (EMDEs) за счет инвестиций в упрощение торговых процедур, развитие трансграничной инфраструктуры и укрепление институционального потенциала может способствовать более инклюзивному и устойчивому росту", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250422/mvf-2012763731.html

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экономика, россия, алексей оверчук, всемирный банк