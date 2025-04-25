https://ria.ru/20250425/artilleristy-2013311681.html

Артиллеристы ВС России сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы ВС России сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.04.2025

Артиллеристы ВС России сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T05:07:00+03:00

2025-04-25T05:07:00+03:00

2025-04-25T05:08:00+03:00

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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты РСЗО "Ураган" 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, личный состав противника и сорвали ротацию подразделений ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что цели были выявлены в ходе проведения воздушной разведки, данные координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии. "Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии", - уточнили в оборонном ведомстве.

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф