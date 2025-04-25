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Анохин: завод в Смоленской области построил новый цех - РИА Новости, 25.04.2025
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Смоленская область
 
19:00 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/anokhin-2013496672.html
Анохин: завод в Смоленской области построил новый цех
Анохин: завод в Смоленской области построил новый цех - РИА Новости, 25.04.2025
Анохин: завод в Смоленской области построил новый цех
Рославльский "Агритек" построил цех по углубленной очистке растительных масел мощностью переработки до 200 тонн в сутки, сообщил губернатор Смоленской области... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T19:00:00+03:00
2025-04-25T19:00:00+03:00
смоленская область
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рославльский "Агритек" построил цех по углубленной очистке растительных масел мощностью переработки до 200 тонн в сутки, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале. Он добавил, что там же также запущено производство новых для завода продуктов – жидкого лецитина и соевого масла, применяемых в пищевой и косметической промышленности. "Инвестиционный проект реализован в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Общий объем вложений в строительство нового цеха составил почти 270 миллионов рублей. Для жителей округа созданы дополнительные рабочие места", — отметил Анохин. Губернатор указал, что в 2024 году компания приобрела имущественный комплекс хлебной базы стоимостью более 260 миллионов рублей и вложила в обновление инфраструктуры объектов более 36 миллионов рублей. Анохин подчеркнул, что на данный момент правительство области совместно с предприятием прорабатывают возможность запуска нового масштабного инвестиционного проекта. "Поддерживаем компании, которые развивают нашу экономику и заботятся о благополучии жителей", — заключил Анохин.
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Смоленская область
Анохин: завод в Смоленской области построил новый цех

Смоленская компания "Агритек" построила цех по очистке растительных масел

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рославльский "Агритек" построил цех по углубленной очистке растительных масел мощностью переработки до 200 тонн в сутки, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале.
Он добавил, что там же также запущено производство новых для завода продуктов – жидкого лецитина и соевого масла, применяемых в пищевой и косметической промышленности.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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"Инвестиционный проект реализован в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Общий объем вложений в строительство нового цеха составил почти 270 миллионов рублей. Для жителей округа созданы дополнительные рабочие места", — отметил Анохин.
Губернатор указал, что в 2024 году компания приобрела имущественный комплекс хлебной базы стоимостью более 260 миллионов рублей и вложила в обновление инфраструктуры объектов более 36 миллионов рублей. Анохин подчеркнул, что на данный момент правительство области совместно с предприятием прорабатывают возможность запуска нового масштабного инвестиционного проекта.
"Поддерживаем компании, которые развивают нашу экономику и заботятся о благополучии жителей", — заключил Анохин.
 
Смоленская область
 
 
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