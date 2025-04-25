https://ria.ru/20250425/anokhin-2013496672.html

Анохин: завод в Смоленской области построил новый цех

Анохин: завод в Смоленской области построил новый цех - РИА Новости, 25.04.2025

Анохин: завод в Смоленской области построил новый цех

Рославльский "Агритек" построил цех по углубленной очистке растительных масел мощностью переработки до 200 тонн в сутки, сообщил губернатор Смоленской области... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T19:00:00+03:00

2025-04-25T19:00:00+03:00

2025-04-25T19:00:00+03:00

смоленская область

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рославльский "Агритек" построил цех по углубленной очистке растительных масел мощностью переработки до 200 тонн в сутки, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале. Он добавил, что там же также запущено производство новых для завода продуктов – жидкого лецитина и соевого масла, применяемых в пищевой и косметической промышленности. "Инвестиционный проект реализован в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Общий объем вложений в строительство нового цеха составил почти 270 миллионов рублей. Для жителей округа созданы дополнительные рабочие места", — отметил Анохин. Губернатор указал, что в 2024 году компания приобрела имущественный комплекс хлебной базы стоимостью более 260 миллионов рублей и вложила в обновление инфраструктуры объектов более 36 миллионов рублей. Анохин подчеркнул, что на данный момент правительство области совместно с предприятием прорабатывают возможность запуска нового масштабного инвестиционного проекта. "Поддерживаем компании, которые развивают нашу экономику и заботятся о благополучии жителей", — заключил Анохин.

https://ria.ru/20250425/sobesedovanie-2013433408.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов