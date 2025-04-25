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Пострадавшие от ВСУ белгородские аграрии получат выплаты на 190 млн рублей - РИА Новости, 25.04.2025
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Белгородская область
 
10:55 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/agrarii--2013349707.html
Пострадавшие от ВСУ белгородские аграрии получат выплаты на 190 млн рублей
Пострадавшие от ВСУ белгородские аграрии получат выплаты на 190 млн рублей - РИА Новости, 25.04.2025
Пострадавшие от ВСУ белгородские аграрии получат выплаты на 190 млн рублей
Пострадавшие от обстрелов украинских войск аграрии Белгородской области из 14 муниципалитетов в пятницу получат выплаты на общую сумму 190 миллионов рублей,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T10:55:00+03:00
2025-04-25T10:55:00+03:00
белгородская область
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 апр – РИА Новости. Пострадавшие от обстрелов украинских войск аграрии Белгородской области из 14 муниципалитетов в пятницу получат выплаты на общую сумму 190 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Правительство РФ 20 февраля приняло решение о выделении дополнительной финансовой помощи пострадавшим от обстрелов аграриям Белгородской области. "Начинаем с сегодняшнего дня выплаты нашим аграриям, которые пострадали от рук Вооружённых сил Украины. Я уже говорил о том, что 2 миллиарда нам выделено сейчас правительством Российской Федерации. Первые 190 миллионов уйдут сегодня. Всего более 100 предприятий получат эту форму государственной поддержки", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Всего планируется оказать помощь 109 агропромышленным предприятиям в 14 муниципальных образованиях региона. В течение пятницы выплаты получат первые три хозяйствующих субъекта: два из Шебекинского округа и одно из Белгородского района. В ближайшее время деньги начнут поступать и другим сельхозтоваропроизводителям, подавшим заявки на возмещение, отметили в региональном правительстве. Из 2 миллиардов рублей, выделенных правительством РФ, более 470 миллионов рублей направят сельскохозяйственным предприятиям, которые занимаются растениеводством, свыше 1,3 миллиарда рублей - животноводством, больше 230 миллионов рублей - занятым в пищевой и перерабатывающей промышленности. По итогам прошлого года ущерб предприятий сферы АПК в результате обстрелов со стороны ВСУ предварительно составил порядка 3 миллиардов рублей. А всего с начала СВО ущерб предприятиям агропромышленного комплекса Белгородской области составил 4,8 миллиарда рублей. Из них 1,8 миллиарда рублей уже компенсировали 116 хозяйствующим субъектам в 2024 году. На текущий момент остаётся потребность для оказания ущерба 117 предприятиям сферы АПК региона.
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белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины

Пострадавшие от ВСУ белгородские аграрии получат выплаты на 190 млн рублей

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Женщина считает деньги - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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БЕЛГОРОД, 25 апр – РИА Новости. Пострадавшие от обстрелов украинских войск аграрии Белгородской области из 14 муниципалитетов в пятницу получат выплаты на общую сумму 190 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Правительство РФ 20 февраля приняло решение о выделении дополнительной финансовой помощи пострадавшим от обстрелов аграриям Белгородской области.
"Начинаем с сегодняшнего дня выплаты нашим аграриям, которые пострадали от рук Вооружённых сил Украины. Я уже говорил о том, что 2 миллиарда нам выделено сейчас правительством Российской Федерации. Первые 190 миллионов уйдут сегодня. Всего более 100 предприятий получат эту форму государственной поддержки", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Всего планируется оказать помощь 109 агропромышленным предприятиям в 14 муниципальных образованиях региона. В течение пятницы выплаты получат первые три хозяйствующих субъекта: два из Шебекинского округа и одно из Белгородского района. В ближайшее время деньги начнут поступать и другим сельхозтоваропроизводителям, подавшим заявки на возмещение, отметили в региональном правительстве.
Из 2 миллиардов рублей, выделенных правительством РФ, более 470 миллионов рублей направят сельскохозяйственным предприятиям, которые занимаются растениеводством, свыше 1,3 миллиарда рублей - животноводством, больше 230 миллионов рублей - занятым в пищевой и перерабатывающей промышленности.
По итогам прошлого года ущерб предприятий сферы АПК в результате обстрелов со стороны ВСУ предварительно составил порядка 3 миллиардов рублей. А всего с начала СВО ущерб предприятиям агропромышленного комплекса Белгородской области составил 4,8 миллиарда рублей. Из них 1,8 миллиарда рублей уже компенсировали 116 хозяйствующим субъектам в 2024 году. На текущий момент остаётся потребность для оказания ущерба 117 предприятиям сферы АПК региона.
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