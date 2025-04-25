Пострадавшие от ВСУ белгородские аграрии получат выплаты на 190 млн рублей
Женщина считает деньги . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 апр – РИА Новости. Пострадавшие от обстрелов украинских войск аграрии Белгородской области из 14 муниципалитетов в пятницу получат выплаты на общую сумму 190 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Правительство РФ 20 февраля приняло решение о выделении дополнительной финансовой помощи пострадавшим от обстрелов аграриям Белгородской области.
"Начинаем с сегодняшнего дня выплаты нашим аграриям, которые пострадали от рук Вооружённых сил Украины. Я уже говорил о том, что 2 миллиарда нам выделено сейчас правительством Российской Федерации. Первые 190 миллионов уйдут сегодня. Всего более 100 предприятий получат эту форму государственной поддержки", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Всего планируется оказать помощь 109 агропромышленным предприятиям в 14 муниципальных образованиях региона. В течение пятницы выплаты получат первые три хозяйствующих субъекта: два из Шебекинского округа и одно из Белгородского района. В ближайшее время деньги начнут поступать и другим сельхозтоваропроизводителям, подавшим заявки на возмещение, отметили в региональном правительстве.
Из 2 миллиардов рублей, выделенных правительством РФ, более 470 миллионов рублей направят сельскохозяйственным предприятиям, которые занимаются растениеводством, свыше 1,3 миллиарда рублей - животноводством, больше 230 миллионов рублей - занятым в пищевой и перерабатывающей промышленности.
По итогам прошлого года ущерб предприятий сферы АПК в результате обстрелов со стороны ВСУ предварительно составил порядка 3 миллиардов рублей. А всего с начала СВО ущерб предприятиям агропромышленного комплекса Белгородской области составил 4,8 миллиарда рублей. Из них 1,8 миллиарда рублей уже компенсировали 116 хозяйствующим субъектам в 2024 году. На текущий момент остаётся потребность для оказания ущерба 117 предприятиям сферы АПК региона.
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