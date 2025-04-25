https://ria.ru/20250425/agrarii--2013349707.html

Пострадавшие от ВСУ белгородские аграрии получат выплаты на 190 млн рублей

Пострадавшие от ВСУ белгородские аграрии получат выплаты на 190 млн рублей - РИА Новости, 25.04.2025

Пострадавшие от ВСУ белгородские аграрии получат выплаты на 190 млн рублей

Пострадавшие от обстрелов украинских войск аграрии Белгородской области из 14 муниципалитетов в пятницу получат выплаты на общую сумму 190 миллионов рублей,... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T10:55:00+03:00

2025-04-25T10:55:00+03:00

2025-04-25T10:55:00+03:00

белгородская область

белгородская область

россия

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971057276_0:195:2954:1857_1920x0_80_0_0_a03d1f274ea0fa50a62f2d48a144bdc8.jpg

БЕЛГОРОД, 25 апр – РИА Новости. Пострадавшие от обстрелов украинских войск аграрии Белгородской области из 14 муниципалитетов в пятницу получат выплаты на общую сумму 190 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Правительство РФ 20 февраля приняло решение о выделении дополнительной финансовой помощи пострадавшим от обстрелов аграриям Белгородской области. "Начинаем с сегодняшнего дня выплаты нашим аграриям, которые пострадали от рук Вооружённых сил Украины. Я уже говорил о том, что 2 миллиарда нам выделено сейчас правительством Российской Федерации. Первые 190 миллионов уйдут сегодня. Всего более 100 предприятий получат эту форму государственной поддержки", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Всего планируется оказать помощь 109 агропромышленным предприятиям в 14 муниципальных образованиях региона. В течение пятницы выплаты получат первые три хозяйствующих субъекта: два из Шебекинского округа и одно из Белгородского района. В ближайшее время деньги начнут поступать и другим сельхозтоваропроизводителям, подавшим заявки на возмещение, отметили в региональном правительстве. Из 2 миллиардов рублей, выделенных правительством РФ, более 470 миллионов рублей направят сельскохозяйственным предприятиям, которые занимаются растениеводством, свыше 1,3 миллиарда рублей - животноводством, больше 230 миллионов рублей - занятым в пищевой и перерабатывающей промышленности. По итогам прошлого года ущерб предприятий сферы АПК в результате обстрелов со стороны ВСУ предварительно составил порядка 3 миллиардов рублей. А всего с начала СВО ущерб предприятиям агропромышленного комплекса Белгородской области составил 4,8 миллиарда рублей. Из них 1,8 миллиарда рублей уже компенсировали 116 хозяйствующим субъектам в 2024 году. На текущий момент остаётся потребность для оказания ущерба 117 предприятиям сферы АПК региона.

https://ria.ru/20250423/putin-2012986184.html

белгородская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины