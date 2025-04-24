https://ria.ru/20250424/zhitel-2013101308.html

Жителя Челябинской области осудили за финансирование террористов

Жителя Челябинской области осудили за финансирование террористов - РИА Новости, 24.04.2025

Жителя Челябинской области осудили за финансирование террористов

Житель Челябинской области осужден к лишению свободы на срок десять лет за финансирование участников международных террористических организаций в 2022-2023... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:05:00+03:00

2025-04-24T09:05:00+03:00

2025-04-24T09:05:00+03:00

происшествия

челябинская область

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Житель Челябинской области осужден к лишению свободы на срок десять лет за финансирование участников международных террористических организаций в 2022-2023 годах, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ России по региону. По данным УФСБ, виновный, разделяя радикальную исламскую идеологию, выражая солидарность и поддержку лицам, воюющим на территории иностранных государств, с июня 2022 года по февраль 2023 года перечислял денежные средства членам международных террористических организаций. В отношении гражданина возбуждено и расследовано уголовное дело по пяти эпизодам преступной деятельности, его задержали в октябре 2023 года. "Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал жителя Челябинской области 1982 года рождения виновным… и приговорил к лишению свободы на срок десять лет, при этом первые четыре года виновный проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК России (содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма), уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250418/podmoskove-2012051836.html

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происшествия, челябинская область, россия, екатеринбург