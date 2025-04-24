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Жителя Челябинской области осудили за финансирование террористов - РИА Новости, 24.04.2025
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09:05 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/zhitel-2013101308.html
Жителя Челябинской области осудили за финансирование террористов
Жителя Челябинской области осудили за финансирование террористов - РИА Новости, 24.04.2025
Жителя Челябинской области осудили за финансирование террористов
Житель Челябинской области осужден к лишению свободы на срок десять лет за финансирование участников международных террористических организаций в 2022-2023... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:05:00+03:00
2025-04-24T09:05:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
екатеринбург
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Житель Челябинской области осужден к лишению свободы на срок десять лет за финансирование участников международных террористических организаций в 2022-2023 годах, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ России по региону. По данным УФСБ, виновный, разделяя радикальную исламскую идеологию, выражая солидарность и поддержку лицам, воюющим на территории иностранных государств, с июня 2022 года по февраль 2023 года перечислял денежные средства членам международных террористических организаций. В отношении гражданина возбуждено и расследовано уголовное дело по пяти эпизодам преступной деятельности, его задержали в октябре 2023 года. "Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал жителя Челябинской области 1982 года рождения виновным… и приговорил к лишению свободы на срок десять лет, при этом первые четыре года виновный проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК России (содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма), уточняется в сообщении.
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челябинская область
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происшествия, челябинская область, россия, екатеринбург
Происшествия, Челябинская область, Россия, Екатеринбург
Жителя Челябинской области осудили за финансирование террористов

Житель Челябинской области был осужден на 10 лет за финансирование терроризма

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Житель Челябинской области осужден к лишению свободы на срок десять лет за финансирование участников международных террористических организаций в 2022-2023 годах, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, виновный, разделяя радикальную исламскую идеологию, выражая солидарность и поддержку лицам, воюющим на территории иностранных государств, с июня 2022 года по февраль 2023 года перечислял денежные средства членам международных террористических организаций. В отношении гражданина возбуждено и расследовано уголовное дело по пяти эпизодам преступной деятельности, его задержали в октябре 2023 года.
"Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал жителя Челябинской области 1982 года рождения виновным… и приговорил к лишению свободы на срок десять лет, при этом первые четыре года виновный проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК России (содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма), уточняется в сообщении.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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ПроисшествияЧелябинская областьРоссияЕкатеринбург
 
 
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