https://ria.ru/20250424/zemletryasenie-2013075094.html

У северных Курил произошло землетрясение

У северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 24.04.2025

У северных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло утром в четверг у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T01:44:00+03:00

2025-04-24T01:44:00+03:00

2025-04-24T01:44:00+03:00

северо-курильск

тихий океан

парамушир

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло утром в четверг у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане 25 апреля в 8.02 (00.02 мск). Его эпицентр располагался в 98 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 51 километра", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, землетрясение могли ощутить в Северо-Курильске силой 2-3 балла. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012935997.html

северо-курильск

тихий океан

парамушир

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северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова