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Во Франции отреагировали на резкое заявление Трампа о Зеленском - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 24.04.2025 (обновлено: 16:46 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013238744.html
Во Франции отреагировали на резкое заявление Трампа о Зеленском
Во Франции отреагировали на резкое заявление Трампа о Зеленском - РИА Новости, 24.04.2025
Во Франции отреагировали на резкое заявление Трампа о Зеленском
Читатели Le Figaro активно обсуждают резкое заявление президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском. Накануне президент Соединенных Штатов обрушился с... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:45:00+03:00
2025-04-24T16:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
сша
украина
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают резкое заявление президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском. Накануне президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По мнению американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. "В конце конфликта условия определяет не тот, кто проиграл, нравится вам это или нет", — написал один из комментаторов. "Так Зеленский и не хочет мира, он много раз это говорил в разных интервью!" — отметил другой. "Трудно понять, чего хочет этот человек. Но украинцы сами выбирают свою судьбу", — поделился мнением еще один из пользователей. "Уф, наконец-то мы подходим к моменту истины: если Зеленский откажется, США прекратят помогать, и Украина рухнет. Заодно это прекратит и все эти европейские метания", — заключили читатели. Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250424/defolt-2013205099.html
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в мире, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Украина

Во Франции отреагировали на резкое заявление Трампа о Зеленском

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают резкое заявление президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском.

Накануне президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По мнению американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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"В конце конфликта условия определяет не тот, кто проиграл, нравится вам это или нет", — написал один из комментаторов.

"Так Зеленский и не хочет мира, он много раз это говорил в разных интервью!" — отметил другой.

"Трудно понять, чего хочет этот человек. Но украинцы сами выбирают свою судьбу", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Уф, наконец-то мы подходим к моменту истины: если Зеленский откажется, США прекратят помогать, и Украина рухнет. Заодно это прекратит и все эти европейские метания", — заключили читатели.

Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАУкраина
 
 
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