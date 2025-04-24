https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013238744.html

Во Франции отреагировали на резкое заявление Трампа о Зеленском

Во Франции отреагировали на резкое заявление Трампа о Зеленском - РИА Новости, 24.04.2025

Во Франции отреагировали на резкое заявление Трампа о Зеленском

Читатели Le Figaro активно обсуждают резкое заявление президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском. Накануне президент Соединенных Штатов обрушился с... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:45:00+03:00

2025-04-24T16:45:00+03:00

2025-04-24T16:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

дональд трамп

сша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002413980_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dc1007467938ddbf5124d69c739d6a98.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают резкое заявление президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском. Накануне президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По мнению американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. "В конце конфликта условия определяет не тот, кто проиграл, нравится вам это или нет", — написал один из комментаторов. "Так Зеленский и не хочет мира, он много раз это говорил в разных интервью!" — отметил другой. "Трудно понять, чего хочет этот человек. Но украинцы сами выбирают свою судьбу", — поделился мнением еще один из пользователей. "Уф, наконец-то мы подходим к моменту истины: если Зеленский откажется, США прекратят помогать, и Украина рухнет. Заодно это прекратит и все эти европейские метания", — заключили читатели. Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250424/defolt-2013205099.html

https://ria.ru/20250424/ukraina-2013160346.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина