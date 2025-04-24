Во Франции отреагировали на резкое заявление Трампа о Зеленском
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают резкое заявление президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском.
Накануне президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По мнению американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Накануне президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По мнению американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
"В конце конфликта условия определяет не тот, кто проиграл, нравится вам это или нет", — написал один из комментаторов.
"Так Зеленский и не хочет мира, он много раз это говорил в разных интервью!" — отметил другой.
"Трудно понять, чего хочет этот человек. Но украинцы сами выбирают свою судьбу", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Уф, наконец-то мы подходим к моменту истины: если Зеленский откажется, США прекратят помогать, и Украина рухнет. Заодно это прекратит и все эти европейские метания", — заключили читатели.
Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
"Так Зеленский и не хочет мира, он много раз это говорил в разных интервью!" — отметил другой.
"Трудно понять, чего хочет этот человек. Но украинцы сами выбирают свою судьбу", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Уф, наконец-то мы подходим к моменту истины: если Зеленский откажется, США прекратят помогать, и Украина рухнет. Заодно это прекратит и все эти европейские метания", — заключили читатели.
Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
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